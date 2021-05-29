91APP下月掛牌！何英圻誓言當「零售行業台積電」

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網購帶動電商平台成為新經濟受惠者，多數實體零售業也順應消費模式，選擇到momo購物網、PChome商店街開店，卻因為後台系統屬於電商平台，無法拿到最為關鍵的會員資料，或是就算自建電商平台，線上產生的報表和線下的報表欄位卻「不通」，想再進行數據分析或客製化推播也不容易的窘境。
何英圻說，91APP就是透過自建的手機App和網站，不僅能讓大型實體零售業者成功在線上開店，又能一手掌握消費者數據，解決了實體零售業與電商在整合過程中常見的痛點。
這正是前Verizon Media國際事業董事總經理鄒開蓮也非常看好的「直客經濟」（直接面對客戶）。而91APP也已讓LVMH集團旗下品牌MAKE UP FOR EVER、Levi's，以及全聯、全家便利商店等國內外大型知名實體零售商埋單，更能從20年營收、獲利都增長雙位數，看見疫情和新客戶共同臂助的營運成果。
舉例來說，喜歡逛街的消費者，或許已經有被店家說服「下載App、加入會員享有折扣」的經驗。一方面先用優惠引導顧客成為會員，增加顧客日後用網站或App「線上買」、「線上看線下買」的誘因；一方面又讓銷售員成為顧客下載App的「推薦人」，享有銷售後的分潤，更願意積極推廣電商服務。
最後零售品牌再運用所有的數據精準行銷，這就是線上與線下互相導流的OMO模式（online-merge-offline或是offline-merge-online）。何英圻表示，根據91APP累計的數據分析，透過OMO模式會讓整體消費者貢獻超過以往三倍的消費金額，有效提升業績。但何英圻笑說，這樣的概念過去在台灣其實很難推展，是因為有些大型零售業者認為還不需要、有些是仍未面臨「虛實衝突」的階段。
也就是說，只要能讓更多只著墨在實體通路的業者，認同虛實融合趨勢，91APP成長動能仍大。也或是大型國際集團有了良好的使用體驗，91APP就有進軍其他國家市場或是其他集團子品牌的利基。未來91APP一方面可以獲得穩定的訂閱制收入，另一方面，只要客戶的商品總成交金額增加，就能從中獲得分潤，等於有兩大營收引擎支持91APP成長。
獲利雙引擎具成長動能
由於愈來愈多老闆認同這樣的趨勢，91APP因此吸引了富邦集團董事長蔡明忠、台灣松下集團第三代洪裕鈞的投資目光。何英圻認為，要發展這種軟體即服務（SaaS）模式，最困難的就是前期的資本投入，因為為了建置完整的系統，必須跨越的就是「最初都沒有生意可做、又必須讓公司存活下來」的高門檻，但大部分的新創業者，很難跨過這一道鴻溝。這也是為什麼，91APP在取得規模效益後，未來可望在台灣市場中占有大者恆大的優勢。
根據電商資深業者指出，這樣的營運模式其實在國內外市場存在不少競爭者，Shopify就是一例，但91APP相對有熟悉台灣市場、中文介面、費用等優勢。它也很常被拿來和Shopline、Cyberbiz比較，但91APP近幾年發展出更完整的軟體雲端技術，而且系統設計同時融入電商、零售業的營運知識，又能從客戶體驗出發，主打「賣解決方案」，已在國內市場建立複製障礙，也才有實力鎖定「大型企業戶」。
但專業電商人士認為，其中仍有利有弊。因為91APP常碰到大企業客戶看見OMO的成效後，就會有「自建系統」節省成本的想法；另一方面，為了留住大客戶，必須逐一解決問題導致「太客製化」耗費成本、或向客戶收取費用的拿捏也會十分關鍵。
不過，這是不可逆的產業趨勢，也是誓言要讓91APP成為「零售行業台積電」的何英圻，在產業企圖帶起的新觀念，未來產業虛實融合的進程，仍將助攻91APP的發展。