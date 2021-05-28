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「現在做什麼事情都要先聲明是來自「萬華」！」陳社工說。不管是物資發送，還是與人對應，他人可能會有防疫顧慮，畢竟來自疫情搖滾區，大家都會害怕。說來無奈，但也只能先講清楚「這是來自萬華的喔」、「我在萬華工作喔。」等，以防後續大家的指指點點，保護自己也保護大家。
萬華區弱勢家庭的孩子平常於放學後就會來到萬華據點，透過課業輔導、晚間供餐、多元學習課程等，待至晚間九點。據點協助照顧陪伴這些孩子，對每個家庭的意義也不同，例如：讓特教身障家庭的父母能夠喘息、晚間供餐減輕了案家的經濟壓力、午晚班的勞力工作者不用趕著接孩子等等。
現在處於停課的期間，社工們天天都以電話、LINE的方式，為停課的孩子做聯絡與打點。確認個案家成員是否健康。畢竟在據點的彼此，就像一個生命共同體，只要據點其中一個人確診，後續影響的也不會只是一個家庭而已，其他的孩子也可能連帶會確診，或是要被隔離。
警戒停課後，一度擔心孩子是否無人照顧.....
孩子們停課了，社工們擔心孩子是否無人可照顧，但沒想到得到的，卻是另一種令人心疼的答案。
部份從事服務業的家長(餐飲業、美容美甲、小吃店等……)早就有被業主宣布減班措施。不用特別請「防疫照顧假」，便已經有「增加休假」了。
還有據點原本知道有一名單親未滿12歲的孩子平時無人照顧，家裡列冊低收入戶，父親需外出養家，平時學校與據點承接了這位孩子大部分生活處遇，結果爸爸卻剛好職災受傷在家休養，停課的這陣子，剛好順勢陪伴孩子在家。說來又是另一個令人心疼的解答。
除了擔心孩子沒有人照顧以外，還有孩子家庭經濟陷入困境也是另一隱憂。以往上課期間，兒少離開前便可以直接帶物資、餐點回去。現在則必須通過社工們「奪命連環call」的方式，確認領取方式與相互約定時間，才能將物資妥善處理完畢。特別是生鮮類與麵包熟食，因為有其時效性與新鮮度的問題。若沒有及時處理分送完畢，還會浪費了捐贈者的心意。
此外，另陳社工印象最深刻的，莫過於萬華一家愛心蛋糕店家，長期以來都會捐贈美味可口的蛋糕給孩子們當作點心。記得萬華疫情陸續爆發時，老闆娘的生意便又開始一落千丈，從週二捐三條、週三捐五條、到週五捐了十二條。期間還遇到台電大停電，望著烤到一半的蛋糕，對於禍不單行的店家來說，真的是欲哭無淚！
所有的社福夥伴都一樣，大家都很辛苦的守護著需要幫助的人，不眠不休的站在前線，大家要知道只有病毒才是敵人，在萬華的人，不應該被貼標籤、被污名化，期盼更多人用友善的態度面對「萬華」，只有同心團結才能打贏這場戰役。
（文章授權提供／善耕365公益媒合平台）
專訪原文 : https://harvest365.org/contents/article.php?article=3433
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資料來源：健康醫療網 我們不是「萬華病毒」 警戒之後，萬華社工的一線心聲...
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