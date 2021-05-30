擷發靠獨門技術　補足晶片設計最後一哩路！

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊健盟解釋，「簡單來說，擷發提供的就是一個高度自動化的晶片設計輔助工具，可以在非常短的時間裡，為客戶找出最好的晶片功能組合以及基礎的晶片布局，幫客戶縮短晶片開發時程與降低成本。」
打造IP授權平台加快流程
擷發在5年前創立時，推出的第一項產品服務，其實是智慧財產（IP）商城。楊健盟指出，晶片設計是非常複雜、門檻極高的工作，需要許多不同功能運算元件組合搭配，才能同時完成很多複雜的處理工作。這些運算功能不論是自行設計，或者是購買授權，都需要非常長時間的驗證過程，而且晶片改朝換代之後，這些功能也可能就會因為性能不夠好而被冷凍起來。
但是這些功能或IP，即使因此被淘汰或閒置，對其他晶片業者而言，可能還是具有極高的價值。擷發最初的IP商城發想，就是要打造一個中立交易平台，可以讓不同的業者購買這些閒置IP使用權，使用於自己的晶片設計中；一來可以為這些IP以及其創造者，帶來更多重的價值轉換能力；二來，也能讓這些IP的購買者能大幅降低晶片設計所需要的時間，能夠快速地推出符合客戶要求的產品。
在建立業界首個成功營運的IP授權交易平台後，擷發更以之為基礎，建立起所謂的ESL設計工具。「我們的目的就是要讓以後的晶片設計流程，可以高度的自動化，工程師只需要設計最關鍵的演算法部分，以及最終的調整，不需要花費大筆時間在基本功能的建立。」楊健盟表示，這點剛好和目前的EDA晶片設計工具有類似的目標，也因此除了有國際性晶片業者採用，更吸引自動化設計荷商Cadence的關注，都主動向擷發表達合作意願。
只不過，現在雖然獲得一線大廠的青睞，但擷發的發展卻不是一帆風順。事實上，在IP商城平台上線後，由於資金燒完，整個公司差點倒閉。楊健盟感慨地回憶起這段日子，即使當初的創業夥伴都願意以股換薪，持續為公司的發展努力，但楊健盟在遲遲找不到客戶的狀況下，只好為這些夥伴在竹科一一找到去處，最後只留下他自己和另一位創始人繼續衝業務。
所幸，當時有一個貴人找上門來，由於幾年前虛擬貨幣挖礦極為火熱，相關的客製化ASIC晶片需求極高，一位客戶帶來的訂單，為公司創造了數千萬台幣的營收，也讓擷發能夠繼續維持下去。楊健盟笑著說，「後來客製化挖礦產品也成為我們公司的重要產品線之一，尤其最近挖礦又火熱起來，好幾個同業都來詢問，我們怎麼拿到某些特殊的挖礦機板，他們看得羨慕死了。」
推動股票掛牌挑戰那斯達克
如今擷發的營收已逐漸穩定，重要客戶也先後加入，擷發已經有上市的具體規畫，「我們本來就以挑戰科技業的最高殿堂，也就是紐約那斯達克為目標，所有的準備都是為了這一刻。」楊健盟表示，公司最近才完成Pre A輪的融資，資金並不缺，而且去年營收已經達到2億元，對一個成立不過5年的新創公司來說，已屬難能可貴。「我們終於也從車庫走到這一步了。」