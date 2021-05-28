上班、通勤防疫全攻略！醫解５大族群，機車族更要注意消毒！

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義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑醫師表示，現在台灣疫情升溫，情況已不像從前在捷運戴著口罩就好，除了室內外都應戴上口罩外，建議民眾將防疫觀念提升到最高，視旁人都可能帶有病毒、身旁的物品、環境都有病毒存在，如此雖然壓力較大，但是更有助於避免各種風險。
洪暐傑醫師指出，若在通勤中遇到有人口罩沒戴或是沒戴好，若該為染疫者，自己又沒戴好口罩，就可能身陷飛沫傳染的風險中。而若此人衛生觀念不佳、到處亂摸，任何物品都有可能有接觸傳染的風險存在。因此提醒民眾，現在防疫務必要戴好口罩，將口罩緊密貼合臉部、遮住口鼻，也避免任何的物品接觸，接觸後務必確實洗手、消毒，尤其是在碰到臉部之前。
上班、通勤防疫要注意什麼？
上班族的通勤方式主要可分成走路、租用單車、騎車、開車、大眾運輸交通工具等５種。洪暐傑醫師提醒，不論是以何種方式通勤，都應留意相關防疫細節。
走路：走在路上一樣會有飛沫傳染的風險，應保持社交距離，更要遠離沒戴口罩的民眾。
租借單車：公共單車現階段能避免則盡量避免，若要使用也應些以酒精進行噴灑消毒，並確實戴好口罩。使用悠遊卡的時候盡量避免貼上機器，以不接觸的方式刷卡。
機車：機車族要多加留意加強消毒，特別是把手。許多人認為騎自己的車不要緊，但其實不論將車停在何處，都有可能曾有人移動自己的車輛、坐在上面等任何接觸，也可能有打噴嚏噴濺在機車上的可能，消毒工作格外重要。而在停等紅綠燈時，若情況允許，也可以盡可能保持社交安全距離。使用機車後應記得手部消毒。
開車：開車族多停在公司停車場，若有接觸過電梯按鈕等其他設備，應先確實消毒手部，避免病毒帶上方向盤。若是有其他人同行，應確實佩戴好口罩，以防同路人可能為染疫者。
大眾運輸交通工具：大眾運輸交通工具應留意各處都可能藏有病毒，包括了悠遊卡機器，或是把手、椅子、欄杆、牆壁等車廂設備，以及手扶梯、等候椅等車站設備，或是公共廁所的手把、馬桶等。建議盡可能避免不必要觸碰，悠遊卡可保持距離刷卡，勿倚靠欄杆等設備，使用把手、椅子、廁所設備前可先進行酒精消毒，使用後確實進行手部消毒。
進公司一樣不能鬆懈，３大防疫死角要注意！
洪暐傑醫師提醒，通勤族上下班的過程僅是防疫的其中一部份，進入公司後一樣不可鬆懈。包括電梯按鈕或任何把手等公共設備，或是門禁管制機器、打卡鐘、咖啡機、飲水機等公司設備，以及電梯、交誼廳、餐廳、廁所、抽菸區等公共區域，都可能藏有病毒的風險，雖現在三級警戒之下室內外都必須戴上口罩，但怕的是未確實遵守規定者及可能的接觸傳染。提醒民眾即便進入公司，口罩還是得戴好，並勤洗手，做好消毒工作。
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