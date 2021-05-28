防疫期間買菜要注意什麼？醫：留意６大防疫死角，前中後這樣做！

我是廣告 請繼續往下閱讀
義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑醫師表示，台灣疫情緊張之際，每個人都應做好個人防疫，避免自己被傳染的可能，病毒是個看不見的威脅，民眾出入任何場所都應提高警覺，可先假設有染疫者也在其中，視周遭的人、物品、環境都可能藏有病毒的存在，包括菜市場、超市。雖此作法壓力較高，但能將個人防疫提升至最高。
雖然台灣民眾防疫意識非常強，飛沫傳染的可能性較低，但若不幸剛好碰到口罩沒戴好的染疫者，打噴嚏、咳嗽、說話時病毒就有可能溢出。又或是衛生觀念較差、手又到處亂摸，也有很高的機率構成接觸傳染的要素。
為生存搶購物資，醫：反而身陷致命風險。
日前民眾因害怕封城、物資不足，出現超市、賣場搶購的人潮，洪暐傑醫師表示這情況其實相當危險，此目的是為了生存，但這樣的做法反而會讓自己身陷致命風險中，本末倒置，若當中就有人染疫，恐怕全場的人都可能遭殃。提醒民眾即便就算要封城，物資也一樣買得到，萬不可為了生存反而讓自己暴露在染疫的風險當中。
買菜留意６大防疫死角，醫：貨品也都可能藏病毒
洪暐傑醫師也指出菜市場、超市中容易被忽略的防疫死角包括了推車、置物籃、電梯、手扶梯、貨品、貨架、冰箱、收銀台等任何地方都可能藏有病毒，任何食材也都不例外。因此提醒民眾這段時間除了不論到哪都應妥善戴好口罩，將口罩緊貼臉部、遮住口鼻，勿露出鼻子、掛在下巴，也應避免、減少碰觸各種物品，接觸後一定要洗手、用酒精消毒。
買菜防疫前中後怎麼做？
洪暐傑醫師表示，防疫期間民眾前往菜市場、超市買菜前，最需要注意的就是避免群聚，除了應避免搶購，也建議可先觀察日前購買時間的人潮，盡量避免人潮高峰時段，或可向當地里長詢問是否有地方自主人潮分流的措施，也可以關注社群軟軟體當地是否有相關社團有相關的自主分流宣導等，以利避免群聚。採買的次數盡量減少，少去多買，降低暴露在風險場合的機會。
採買時除了留意2公尺的社交安全距離，也建議盡量避免說話，尤其是大聲說話。大聲說話是在打噴嚏和咳嗽之外擴散病毒能力最強的行為，其次是小聲說話，呼吸是最小的。因此若有看到有人在叫賣，也建議最好遠離。購買物品時，也應避免四處亂摸、挑三揀四，看好物品再挑選放進購物籃內，以避免接觸傳染。結帳時建議將所有物品一個一個確實用酒精消毒後，再逐一放入購物袋內，最後確實做好手部消毒，如此可大幅降低將病毒帶回家的風險。而食材類一樣可以消毒，但要注意酒精確實揮發，若當下不便消毒，建議可另外放進其他獨立的購物袋內。
採買後即便有消毒若還是不放心，可先將非急需用品放置在家門外或玄關的「中繼區」，讓物品在使用前先靜置一段時間，病毒在物品上存活的時間從一天到一週都有可能，建議可放置一個禮拜，讓可能存在的病毒死亡。至於食材類若沒消毒，建議有皮要削皮，並且煮熟食材，避免生食，烹煮過程中的高溫能殺死病毒，但一般洗菜流動的水流是無法確實沖走病毒的，國外就有研究指出，以流動的水沖洗物品１分鐘後，依舊有98%的細菌量、病毒量。
洪暐傑醫師呼籲，防疫期間雖不必過度恐慌，但也應做好一定強度的防疫措施，最好的自保方式就是提高警覺，時時留意各個細節，更有助度過這次的難關。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。