▲ 疫情當前！yoxi 全力挺司機、護乘客

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自從各地防疫警戒升至三級後，外出民眾減少也讓整體交通運量大幅降低，同時嚴重衝擊以車維生的計程車司機們。然而有家庭要照顧，有貸款要繳還，面對多重壓力，容易在金融單位碰壁的司機們有苦說不出。
Yoxi 車隊了解司機的苦衷，在整合集團多方資源後，提出多項首創業界先例的方案給隊員，包含「免息5萬貸款」、「免費投保防疫險」、「免費接種疫苗」、「免費防疫物資」、「免負擔刷卡手續費」、「免負擔企簽折扣」，此外再加碼補助「防疫專屬尖峰趟次獎勵金」、「防疫準備獎獎勵金」、「防疫期間減免月租費」。
「六大免費」及「三大加碼」方案內容如下：
1. 免息 5 萬貸款：救急不等待，利息 yoxi 扛，還分 15 期攤還
由於整體運輸量減少，造成司機收入銳減，為解決隊員短期資金需求，yoxi 結合和泰集團力量，與和潤企業合作；只要隊員提供汽、機車擔保，通過核貸後，最快一週即可獲得 5 萬元貸款；並提供 3+12 共 15 期無息還款方案，第四個月起才開始返還。所有貸款利息由 yoxi 車隊一肩扛下。
2. 免費投保防疫險
司機在外打拼，雖早已做好安全措施，然而面對潛藏未知的疫情風險，總是會擔心「萬一」的到來。此次，特別由集團內的和泰產險為 yoxi 量身打造優於同業的理賠規劃，一旦司機需進行隔離，將定額內給付【隔離費用保險金】。如不幸確診，會進一步給付【關懷保險金】。此外，若需住院診療，不論【住院日額保險金】或者【負壓隔離病房或加謢病房醫療保險金】也都優於同業，提供最高至 60 天的給付 (*註２)。而 yoxi 更全額吸收保險費。
3. 免費接種疫苗：只要有意願，疫苗注射全額補助
針對大家最關心的疫苗注射，符合疫苗公費施打資格的隊員，yoxi 全額補助掛號費；具有接種意願但不在公費範圍內的司機，則全額補助施打費和掛號費。簡言之，只要醫療機構有足夠的疫苗開放注射，想接種的司機完全不用自己掏腰包。
4. 免費防疫物資：防疫隔簾，酒精、口罩都幫隊員準備好
疫情逐漸升溫之際，yoxi 就已超前部署，不僅免費提供酒精、口罩等基本防疫物資給隊員，更進一步免費提供防疫隔簾，司機、乘客在口罩之外還有多一層防護。
5. 免負擔刷卡手續費：和泰 Pay 付款輕鬆零接觸，車隊不收司機金流手續費
使用 yoxi App 派遣服務的乘客，將信用卡綁定和泰 Pay 後，抵達目的地只需要拿好隨身物品，不用翻找現金、信用卡、悠遊卡即可輕鬆下車，確保整趟旅程零接觸。而且銀行收取的金流手續費由 yoxi 全額吸收，隊員免負擔。
6. 免負擔企簽折扣：疫情期間企業簽單高額優惠由車隊補貼，隊員收入不打折
Yoxi 在疫情期間推出限定「企業防疫專案」。業界最高的 7 折 70 元優惠，能有效減緩企業財務壓力，並間接穩定司機收入。疫情期間上述所有折扣補貼，全由車隊買單。
加碼一：防疫專屬尖峰趟次獎勵金，多幫隊員一把力
車隊在尖峰以及夜間共三個時段都常態性的提供趟次獎勵。考量疫情影響，特別下修每階段門檻最多達 50%。隊員每週最低只要 15 趟，即可獲得 1,000 元獎金。活動期間最高可得 7,000 元的獎勵，就算未達高標，在每個階段一樣享有對應的獎金 (*註3)。
加碼二：防疫準備獎勵金，協助隊員一同防疫
為確保落實防疫準備，yoxi 車隊持續要求每日測量體溫、勤洗手、正確配戴口罩。同時隊員需每日進行全車消毒清潔，尤其經常接觸的局部區域，如：車門、手把，更是加強使用酒精消毒。另外也要求司機下載【臺灣社交距離】App，注意接觸狀況，並迅速上架實聯制，協助政府疫調工作。yoxi司機如落實防疫措施，yoxi 還額外補助每位隊員 500 元的防疫準備獎勵金 (*註4)。
加碼三：防疫期間，減免月租費
為了減輕疫情對司機荷包造成的衝擊，只要在六月份完成 50 趟次的隊員們，yoxi 車隊一律退還 500 元的月租費。
yoxi 竭誠歡迎車隊隊員以及司機朋友們提出需求，任何關於補助、入隊事宜，可詢問各服務據點或客服專線 (02) 8161-5808。
上述活動對象為yoxi隊員，詳情請參考司機App內正式公告，和泰移動保留變更、終止及最終解釋之權利。
*註1：yoix車隊隊員向和潤企業申請貸款之核貸條件內容以實際內容為準。
*註2：yoix車隊自6/1起免費為隊員投保防疫險內容以實際內容為準。
*註3：活動辦法依和泰移動規範為準。
*註4：活動對象為5/31前完成防疫措施之隊員。