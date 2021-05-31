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自雙北5月15日、全國5月19日起實施第三級警戒至今，Rt值從15下降至1.02。發言人莊人祥解釋，民眾比較熟悉的R0值（Basic Reproduction Number），中文為「基本再生數」，意思是當病毒從外面進入到「完全沒有抵抗力的人口族群」時，平均可傳染人數的估計值。但疫情已經發生一陣子，不是所有人都沒有抵抗力，便會以Rt（Rt＝R值＋時間變化）所產生的傳染力來計算。
目前最新的Rt值為1.02，代表一位患者平均可以傳給1.02個人，未來數值若開始低於1以下，疫情將開始反轉。莊人祥表示，根據每天新增的數字有漸緩趨勢，代表過去這段時間數值有一直再往下降。陳時中也補充，未來2週仍將維持三級警戒相關作為，盼Rt值能降至1以下，民眾千萬不要鬆懈，還是要繼續戴口罩、洗手、少出門。
飛離島五機場設置篩檢站 有症狀不得登機
同時指揮中心也表示，為了保護離島的醫療，將於本島飛往離島的五個機場設置篩檢站，分別是台北松山、台中、嘉義、台南、高雄小港機場，有症狀者不得登機。民眾須填寫健康聲明書，現場及過去14天內皆無症狀者予以登機；若現場有症狀者，將執行PCR檢驗；過去14天曾有症狀者現場快篩，陰性者予以搭機，陽性者加驗PCR，搭乘防疫計程車至防疫旅館或檢疫所。
不分齡重症率近15%60歲以上27.5%
自4月20日至今累積7080例，醫療應變組副組長羅一鈞指出，其中屬於嚴重肺炎或呼吸窘迫者有1055人，不分年齡的重症率約14.9%，而60歲以上的重症率為27.5%，高出許多。顯見年長者及慢性病族群的確為重症高風險群。
資料來源：健康醫療網 有效傳染數15降至1.02 疫情朝向可控範圍
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