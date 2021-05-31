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34歲男戴口罩夜跑猝死！醫：千萬避免，恐加重負擔、口罩失效！

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-05-31 18:30:00

武漢肺炎（新冠肺炎）在台灣爆發，不僅威脅國人生命健康安全，也影響著每個人的生活習慣，在台灣戶外空間也需配戴口罩的情況下，醫師呼籲切勿戴著口罩運動，以免發生危險。日前高雄就有34歲民眾戴口罩夜跑，突然雙膝跪地失去生命跡象的消息傳出，提醒民眾多加留意。

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戴口罩運動易加重負擔，不論有氧或靜態都不宜！

胸腔內科/重症醫學黃軒醫師表示，不論是快跑、慢跑、騎車運動、爬山，或是瑜珈、筋骨身展等靜態活動或是有氧運動，都不應戴口罩執行。

黃軒醫師說明，曾有研究找來16名18歲以上健康的年輕人，進行75分鐘配戴不同口罩執行激烈單車運動的研究。該研究分無配戴口罩、外科口罩、N95口罩三個不同類型，測試他們的生理變化等，當中未囗罩組約18.9±3.7分鐘筋疲力竭，外科口罩組則為18.3±3.7分鐘，N95口罩組則為18.5 ± 3.6分鐘，有帶口罩明顯較早耗盡體力，外科口罩又更為明顯。

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戴口罩運動２大問題：恐加重負擔、口罩失效！

黃軒醫師表示，外科口罩會增加吸吐氣的阻力，研究推測與口罩已成濕布有關，此時肺部需耗費更大的力氣運作，容易耗損體力，配戴者就連走路都會感覺氣喘吁吁。而N95口罩會減低氧氣濃度3.2%，增加二氧化碳8.9%，在一開始運動時就容易滯留二氧化碳，且容易超標，這也使得身體需做出代償增加新陳代謝，這也增加體力消耗很大的負擔。而有氣喘等慢性肺病或心臟病等心肺功能不佳者，更是要注意絕對避免。

另一方面，運動在正常情況下是一定會流汗的，流汗便會使得口罩浸濕，會失去阻擋病毒飛沫傳染的功能，病菌也就可能隨著水氣進入口罩，失去防護力。

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防疫兼顧體能，在家運動最妥當！

黃軒醫師提醒，要做好防疫又得維持生活健康，在現在防疫當前人人室內外都得配戴口罩的情況下，最好的方式就是在家運動，如此不僅能夠在家防疫，也可以做到有氧運動，且一般情況下無需配戴口罩。若要在外運動，應時時注意防疫，並配戴好口罩，運動建議以散步、漫步的方式進行，其它的應全面避免，以免危及生命安全，發生憾事。

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