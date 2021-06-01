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電視節目、網路影片一再忽略，拜託！乘車坐後座請繫安全帶，幼童請坐兒童座椅〈墊〉！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-06-01 14:55:20

看到這標題，應該會有人說這編輯是不是在疫情期間要來騙稿子數量，後座繫安全帶，嬰兒、兒童須坐兒童座椅〈墊〉不是已經有法令規定很久了，怎麼還需要再寫這篇報導？ 但就因為還是有人講不聽阿，不管是車禍後座乘客死傷頻傳，或是在各大綜藝、戲劇節目，以及許多網路影片中，一再出現不繫安全帶，不坐兒童座椅等不良示範的畫面一再現，所以只好再寫一篇報導，提醒大家要注意！

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首先，仍先將法規列出來讓大家再次複習一下：

道路交通管理處罰條例第 31 條

汽車行駛於道路上，其駕駛人、前座或小型車後座乘客未依規定繫安全帶者，處駕駛人新臺幣1500元罰鍰。但營業大客車或計程車駕駛人已盡告知義務，乘客仍未繫安全帶時，處罰該乘客；有關其安全帶之正確使用、實施方式、因特殊事由未能依規定繫安全帶之處理、宣導及其他應遵行事項之辦法，由交通部定之。

汽車行駛於高速公路或快速公路違反前項規定者，處駕駛人新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。但營業大客車或計程車駕駛人已盡告知義務，乘客仍未繫安全帶時，處罰該乘客。

小型車附載幼童未依規定安置於安全椅者，處駕駛人新臺幣1500元以上3000元以下罰鍰；有關其幼童安置方式、宣導及其他應遵行事項之辦法，由交通部會商內政部等有關機關定之。

汽車駕駛人對於六歲以下或需要特別看護之兒童，單獨留置於車內者，處駕駛人新臺幣3000元罰鍰，並施以四小時道路交通安全講習。

機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人新臺幣300元以上600元以下罰鍰。

機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣500元罰鍰。

其實在各方宣導多年下，大家對乘車須繫安全帶，幼兒須坐兒童座椅〈墊〉的觀念與規定並不陌生，但相信大家也知道，實際落實的狀況並不如預期，甚至非常糟糕，許多人乘車都僅有在乘坐前座時會繫安全帶，乘坐後座時仍會忽略，多年下來許多車禍事故中，後座乘客傷亡依然嚴重，更糟糕的是，許多電視節目、電影，以及近年來非常流行的各式網路影片，還是經常性的出現乘坐後座未繫安全帶的畫面，尤其是搭乘多人座休旅車〈MPV、Miniven〉時特別容易忽略，造成嚴重不良示範。

而至今仍有許多家長，為貪圖方便，還是沒有為幼兒、兒童準備兒童座椅〈墊〉，在車禍事故中造成重大傷害。

市面上對應各種需求之兒童座椅十分完備，也有許多租賃管道，替幼童準備兒童座椅〈墊〉並不困難。
市面上對應各種需求之兒童座椅十分完備，也有許多租賃管道，替幼童準備兒童座椅〈墊〉並不困難。
繫安全帶是仍須將上、下帶皆完整繫上，將上帶壓於腋下、以及下帶未跨過下腹部都是錯誤的繫法。
繫安全帶是仍須將上、下帶皆完整繫上，將上帶壓於腋下、以及下帶未跨過下腹部都是錯誤的繫法。
「安全帶」是所有車輛安全配備的基礎，縱然當前大家追求各式各樣先進主動安全輔助科技，以及滿滿的氣囊數，但少了「安全帶」，再多科技都枉然「兒童座椅〈墊〉」亦是如此。其中安全帶須以正確方式繫上，將安全帶壓於腋下，或是將安全帶繫上後僅將上帶跨上肩，下方橫帶則忽略，都是錯誤的，皆無法有效發揮安全帶的功效。

因此，再次呼籲大家，千萬不要再貪圖方便，有任何理由在搭車時不繫上安全帶、不為幼兒準備「兒童座椅〈墊〉」，非得要不幸發生意外後才來後悔！同時，也呼籲各大電視、製作公司、Youtube等在拍攝節目、影片時，特別注意於搭乘車輛時都需將安全帶正確繫好，避免造成不良示範，共同維護基本乘車安全。

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