美規黑化家族首款油電動力 2022 Toyota Prius Nightshade 正式發表

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外觀方面，Prius Nightshade 提供 Midnight Black Metallic (金屬黑色)、Super White (白色) 及 Silver Metallic (金屬銀色) 共 3 款車色選項，而頭燈底座、車外後視鏡蓋、車外門把手、尾翼、廠徽、銘牌及鯊魚鰭天線均施以黑色處理，前驅車型足踏 17 吋黑色烤漆五幅式鋁合金輪圈，AWD-e 電子四輪驅動車型則為 15 吋。
內裝方面，Prius Nightshade 配置 SofTex 材質包覆座椅，前驅車型可進行駕駛座 8 向電動調整，四驅車型可進行 6 向電動調整，也支援雙前座電熱功能，另外方向盤也選用 SofTex 材質包覆，搭配電熱功能，中控台具備亮黑色飾板，門把手則為鍍鉻設計。配備方面，搭載 7 吋觸控螢幕、4.2 吋 MID 行車資訊幕、 JBL 音響系統、Apple CarPlay/Android Auto 手機連接、倒車顯影、Qi 無線充電板、2 組 2.1A USB 插座及 Smart Key 等。
動力配置方面，Prius Nightshade 採用 1.8 升直列 4 缸 Atkinson 循環自然進氣汽油引擎搭配 2 組電動馬達，AWD-e 電子四輪驅動車型在後輪採用了一顆獨立的電動馬達，能在 0mph~6mph 之間自動切換，最高可支援到 43mph，採用的鎳氫(Ni-MH)電池安裝在後排座椅下方，因此沒有影響到行李廂空間。
安全防護方面，Prius Nightshade 搭載 Toyota Safety Sense 2.0 智動駕駛輔助系統，搭載全速域 DRCC 主動式車距維持定速系統(含 Stop&Go) 及 RSA 道路標誌識別系統，此外也擁有 PCS 預警式防護系統 (含低光源行人偵測)、單車騎士偵測、LDA 車道偏移警示系統、AHB 智慧型遠光燈自動切換系統、BSM 盲點偵測系統、RCTA 後方車流警示系統、ICS 智慧聲納輔助系統含 IPA 智慧停車輔助系統等。
國內市場方面，目前總代理和泰汽車販售的 Prius 車系包含標準版本與 PHV 插電式版本，Prius 建議售價為新台幣 114.9 萬元起，Prius PHV 建議售價則為新台幣 125.9 萬元起。