部分內裝曝光 全新第二代 Infiniti QX60 將在今年 6/23 正式發表

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從畫面中可看到全新第二代 QX60 採用多層次設計的儀錶台與中控台，車載系統以懸浮式呈現，下方運用菱格紋皮質包覆搭配縫線設計，空調出風口面板刻意採用與飾板橫貫的造型，中控台則保留實體旋鈕。
外觀方面，QX60 的概念車 QX60 Monograph 已於去年 (2020) 9 月時登場，運用了大量的幾何造型所構成的面貌，包括新式樣家族水箱罩、造型修長 LED 大燈等都能看見 Infiniti 新世代面貌，另外前保險桿也增加了帶有鏤空進氣口的下護板，同時二側進氣口面積也非常巨大。車身線條相當簡潔，門把手採用隱藏式設計，輪拱、前/後保桿以黑色鋼琴烤漆點綴，車尾配置貫穿式燻黑 LED 尾燈，搭配方形四出尾飾管，以及更直立的 D 柱設計。
此前 Infiniti 已公佈 QX60 偽裝車上路實測的訊息，也揭露了動力配置，將 3.5 升 V6 自然進氣汽油引擎，最大馬力為 295hp、峰值扭力為 366Nm，搭配 ZF 開發的全新 9 速自排變速系統，以提供更優異的動能表現，目前已完成超過 10 萬公里的道路實測，7Car<小七車觀點> 將在 6/23 正式發表後帶來更詳細的報導，敬請關注。