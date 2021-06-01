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性能極致化　SSC 推出 Tuatara Striker / Aggressor

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-01 16:55:40

美國跑車製造商 SSC North America 於 2020 年 10 月以自家最新的超級跑車 Tuatara 刷新公路車最速紀錄後，官方日前再度宣布推出兩款專注於提升空力表現的車型，分別是 Tuatara Striker 以及 Tuatara Aggressor，透過專屬的空力套件強化賽道性能表現。

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首先 Tuatara Striker 相較於標準版 Tuatara 有著更加張狂的空力套件組，分別在車頭、車尾兩側加入碳纖維製的定風側翼，搭配後方大型固定尾翼後，在 258km/h 時能提供約 500 公斤的下壓力，輔以前方的大型下巴與後空氣分流器，以前 45.4%、後 54.6% 的比例提升高速時的平衡表現。

動力部分，Tuatara Striker 維持標準版的設定，採用 5.9L 雙渦輪增壓 V8 引擎與 CIMA 七速變速箱，使用 E85 乙醇汽油最大馬力可以發揮到 1,750hp。

Tuatara Aggressor 方面，官方僅說明整車為專屬賽道樣式的車型，因此無法於一般道路上行駛。為對應賽車的定位，動力換上 Twin Turbo V8 升級套件，最大馬力一舉攀升至 2,200hp 之譜，並且可以根據車主需求調整排氣聲浪。

至於在產能表現上，SSC North America 預定生產 100 輛標準版 Tuatara，以及 100 輛 Striker 版本，至於賽道樣式的 Tuatara Aggressor 則將僅有 10 部，不過官方都尚未透露價格資訊，但想必以其性能表現仍會是金字塔頂端買家的選擇。

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