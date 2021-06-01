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休旅神車進軍北美 美規 Toyota Corolla Cross 將在 6/2 正式發表

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-01 16:55:40

Toyota 近日以 1 張圖片預告，將在美東時間今年 6/2 上午舉行 Toyota New Product Showcase 新產品發表會，研判此車正是美規 Corolla Cross。

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此回 Toyota 公佈的圖片中，可清楚看出其輪廓與 Corolla Cross 相符，且近期也有偽裝車在美國上路測試遭捕獲的消息，因此研判 6/2 將發表的車款即為美規 Corolla Cross。

Corolla Cross 是去年 (2020)  7/9 正式在泰國首發的全新休旅產品，採用 TNGA-C 平台打造，定位在 RAV4 之下，車長與軸距均較 Corolla Altis 略短，但提供 487 公升的行李廂標準置物空間，動力分為 1.8 升自然進氣汽油引擎或 1.8 升油電複合動力系統共 2 款選擇。

目前 Toyota 在北美販售的 SUV 及跨界休旅產品包含 C-HR、RAV4、Venza、Highlander、4Runner、Sequoia 及 Land Cruiser 等，隨著 Corolla Cross 的到來，將可填補 C-HR 與 RAV4 之間的產品定位，也有望複製 Corolla Cross 在亞太市場上市後的成功經驗。

除了預告美規 Corolla Cross 即將登場，Toyota 也宣布美規 GR 86 跑車亦會在同一場發表會中現身，屆時 7Car<小七車觀點> 會帶來更詳盡的追蹤報導。

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