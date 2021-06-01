Toyota Corolla Cross No.011 ---- 提高生活便利，Smart Entry 車門啟閉系統

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Smart Entry 車門啟閉系統駕駛無需拿出鑰匙就能完成開門/鎖門的動作，同時進入車內搭配 Push Star t引擎啟閉系統，不必進行插入/旋轉鑰匙的方式來發動車輛。Corolla Cross 所標配的 Smart Entry 車門啟閉系統與 Corolla Alits 採用相同的控制模組，駕駛無需拿出鑰匙就能完成開門/鎖門的動作，同時進入車內搭配 Push Star t引擎啟閉系統，不必進行插入/旋轉鑰匙的方式來發動車輛。
有了 Smart Entry 車門啟閉系統，搭配 Push Star t引擎啟閉系統，不必進行插入/旋轉鑰匙的方式就能發動車輛。Smart Entry 車門啟閉系統主要的便利之處在於駕駛在接近車輛時，拉開車門把手就能夠解鎖，而上鎖則需要觸摸把手上的感應開關。而車門上的感應開關設計與本站另外一輛長測車款 Kuga ST-Line 相同，但值得注意的是，Corolla Cross 前門兩側都配有感應裝置，與 Altis 僅有駕駛側的設計不同。
車輛上鎖時，鑰匙在身上只要拉開車門把手就能夠解鎖。
Corolla Cross 前門兩側都配有感應裝置，與 Altis 僅有駕駛側的設計不同。使用 Smart Entry 車門啟閉系統久了最大的習慣在於，出發前確認鑰匙有無帶出，非必要基本上從出門到返家後都無須拿出鑰匙，省去找鑰匙或者插入旋轉發動的麻煩，大幅度提高生活上的便利性。
本週使用方面， 本文刊出之前 Corolla Cross 主要在台北市區行駛，約有 1/4 路成為高速公路，市區行駛時順暢無塞車，在行駛 345.6 公里之後於 5/30 添加了 35.21 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗表現約為 9.81km/L，同樣與行車電腦顯示的油耗值差異不大。
Corolla Cross 本周行駛 345.6 公里之後於 添加 35.21 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗約為 9.81km/L。