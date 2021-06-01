Ford Kuga ST-Line No.034 ---- 原廠 19 吋胎圈組好用嗎？

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Kuga ST-Line 原廠提供的配胎型號為屬於全地形取向的休旅車胎 Pirelli Scorpion Verde All Season，規格為 225/55R19。長期測試迄今約 8 個月的時間，跑了近 1 萬公里，感受到此配胎在乾地與溼地路況下均有不錯的抓地力，輔以四輪驅動系統及優異的底盤調校下，開起來相當有安心感。
由於 Ford 在此代 Kuga 加強了隔音工程，在旗艦型與 ST-Line 等中高階編成中，更導入了 NVH 車艙寧靜套件 (旗艦套件)，使前輪弧、後座椅下方、後輪弧以及後飾板均享有加強隔音墊，因此即便胎寬達到 225mm，經由輪拱傳入車內的滾動噪音不算太大。
路感回饋方面，Kuga ST-Line 的原廠配胎屬於舒適取向，且扁平比為 55%，因此傳回駕駛握在方向盤的手中的路面資訊不致於過度明顯，但足以察覺其型態，而抑震的程度也算是 19 吋配胎可接受的範圍內。當行駛高快速路面時，開啟 Ford Co-Pilot360 系統啟用定速後，輪胎在速率變動幅度低的滑行時，具有不錯的順暢度。
本週使用情形方面，Kuga ST-Line 自前一次加滿 95 無鉛汽油之後，因疫情期間大幅減少移動，行駛里程相當少，而尚無需再加油，故平均油耗數字需待日後將此桶燃料消耗至一定程度時，再度加滿油時方可分享，敬請期待。