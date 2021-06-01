危機中的及時雨 Porsche 慶祝 Mercedes-Benz 500 E / E 500 (W 124) 誕生 30

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此活動是以保時捷博物館 (Porsche Museum) 作為起點，由時任產品開發經理 Michael Hölschernd 及時任原型車部門主管 Michael Mönig 共同將產品週期最末的 E 500 Limited 駛出，前往當年負責車體零件及烤漆 Mercedes-Benz Sindelfingen 工廠，以及當年負責組裝的 Porsche Zuffenhausen 工廠，並前往 Porsche 的 Weissach 研發中心，再返回 Porsche Museum。
500 E / E 500 對於 Porsche 深具意義，是協助品牌度過營運危機的重要車款，也是首款出自 Porsche 之手的高性能房車 (早於 Panamera)。1987 年 12 月時，Mercedes-Benz 找上當時營運狀況不佳的 Porsche 來負責基於 1984 年問世的 124 車系房車所衍生而來的高性能版本 W 124 500 E 專案之開發與測試工作，打算將源於 Sauber-Mercedes C9 賽車的 M119 V8 引擎植入 W124 車系當中。
Porsche 接下來自 Daimler-Benz 集團的合約後，便以 Project 2758 為專案名稱開始研發工作，將 W124 的前後葉子板均大幅加寬來容納 225/55R16 的胎圈組，車高也降低 23mm，並換上整合霧燈的前保險桿組，煞車系統也直接流用自 R129 SL 車系，並且標準配備 ASR 循跡防滑控制系統，更將電瓶移至行李廂當中來改善車身前後配重，以應較標準 W124 車系大幅提昇的動力輸出。開發完成後，Mercedes-Benz 選在 1990 年 10 月 4 日至 14 日間舉行的 1990 巴黎車展中，正式推出 500 E。
Porsche 除了肩負開發測試工作外，也負責 500 E 的組裝生產作業，當時 Mercedes-Benz 先在 Sindelfingen 工廠完成車體主要零件後，再運送至 Porshce 的 Zuffenhausen 工廠進行組裝，隨後送回 Mercedes-Benz 的 Sindelfingen 工廠進行塗裝，再送回 Porsche 的 Zuffenhausen 工廠安裝源於 Mercedes-Benz 的整套動力單元與相關零件後完裝出廠，最終由 Mercedes-Benz 負責新車運送調度與交車工作，可說是相當繁雜的手續。
動力配置方面，500 E / E 500 採用源於 500 SL (R129) 代號 M119 的 4,973cc V8 32 氣門自然進氣汽油引擎，但與 500 SL 不同的是首度導入了電子控制 Bosch LH-Jetronic 進氣歧管噴油系統及熱線式空氣流量計，並降低引擎本體高度至於 4.2 版本的 M119 同高，最大馬力輸出為 326hp，原廠宣稱 0-100km/h 加速僅需 5.9 秒完成，極速受電子限制為 250km/h。
500 E 在 1990 年上市時的德國市場建議售價為 134,510 德國馬克，較當時的 300 E 整整高出近一倍，1993 年 6 月起 124 車系正式更名為 E-Class，500 E 也隨之改名為 E 500，同年誕生的 AMG 升級版本 E 60 AMG 搭載 6.0 升版本的 M119 引擎，最大馬力提高至 381hp，截至 1995 年 4 月 W124 房車停產之時，E 500 也隨之結束生產，包含 E 60 AMG 在內的總產量僅製造了 10,479 輛，可說是整個 124 車系總計 2,562,143 輛的產量當中，相當少見的稀有逸品。
Porsche 協助 Mercedes-Benz 完成 W 124 500 E / E 500 專案後，接下來也與 Audi 共同打造 RS 2 Avant，兩款車猶如及時雨一般，不僅讓 Porsche 順利度過了營運危機，也幫助了 3 個品牌往後各自的發展。