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全球限量 3 輛的極奢之作 Rolls-Royce Boat Tail 亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-01 16:55:40



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Rolls-Royce 近日推出 Coach Build (專屬車身訂製) 系列的最新作品 Boat Tail (中文名稱為「浮影」)，全球限量僅 3 輛， 原廠預估售價為 2,000 萬英鎊 (約合新台幣 7.8 億元)。

外觀方面，Boat Tail 的車長近 5,900mm，車頭採用整塊鋁坯製成的水箱罩格柵，車側運用簡約的線條，敞蓬造型源於遊艇結構，而弧形車頂輪廓向車尾下降，也內建適用於惡劣天氣的保護罩，車門維持向前開啟的設計，後緣造型降低，搭配條狀車尾燈設計，與 Rolls-Royce 常見垂直設計相當不同，且車尾甲板也大面積採用木質製作，承襲過去 Boat Tail 車型的傳統。

內裝方面，Boat Tail 以航海為主題，在座艙內運用融入金屬與水晶碎片的藍色調，而皮革用料則以前排深藍、後排淺藍的方式，加入柔和金屬光澤在皮質當中，車尾配置靈感源於建築師 Santiago Calatrava 的蝶式一鍵開啟式甲板，內建以精準 15 度開啟的「禮賓套件」，內部提供雞尾酒台、2 張 Promemoria 凳子、來自Christofle（昆庭）製造的銀質餐具，雙層香檳冰櫃內部扣環可依照車主喜好客製化尺寸。

除此之外，Boat Tail 車尾中軸線配置專屬太陽傘，當然車門內的雨傘也持續搭載。Rolls-Royce 更與 Bovet 共同開發可翻轉陀飛輪鐘錶，分別為男女提供各 1 款，不僅可隨身配戴，也可作為 Boat Tail 的時鐘。

Boat Tail 的開發與製造過程歷時 4 年，經過與其他 Rolls-Royce 相同的動力測試、高速分析等測試後才正式發表，確保車主可在交車後立刻行駛，車內組件能保持穩固，並維持高度的靜謐性。

Rolls-Royce 於 2017 年推出的 Sweptail (慧影) 是新世代 Coach Build 系列的首款作品，如今在第二款作品 Boat Tail 登場後，Rolls-Royce 宣布未來將成為固定的車系，提供全球層峰消費者更專屬的客製化打造服務。

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