配備細節更新 2022 年式 Morgan Plus Four / Plus Six 登場

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根據 Morgan 官方新聞稿指出，此次推出的 2022 年式 Plus Four / Plus Six 針對車輛的結構設計更動，引擎蓋改採較現代化的固定方式，亦取消過往的引擎蓋固定扣件，同時增強車門和側擋風玻璃的密閉度，增進行車時的隔音表現。
圖為 Plus Six
除了車身結構設計有所變化之外，Morgan 原廠亦說明 2022 年式 Plus Four / Plus Six 也換上品牌自主設計的"翅膀"廠徽，為近十多年來首度更新，同時新廠徽下方的進氣壩可以選擇黑色烤漆，上方的水箱護罩車主亦能跟進選擇以黑色烤漆來搭配。
圖為 Plus Four
對於追求駕馭樂趣的 Morgan 來說，傳遞美妙的引擎聲浪自然是不可或缺的，因此在這次新年式車型上首次提供了主動式運動化排氣系統，透過閥門車主能分別在運動模式或自動模式帶來更悅耳的排氣聲浪，原廠甚至提供了拋光銀或者黑色尾段讓車主選擇。
2022 年式 Plus Four / Plus Six 換上品牌自主設計的"翅膀"廠徽，為近十多年來首度更新。
至於座艙方面，官方宣稱全新的 Comfort Plus 座椅擁有較過往更優異的支撐性與包覆性，同時導入雙 USB 插孔、LED 車艙照明燈以及在座椅後方新增一處可上鎖的儲物空間。頭燈加入迎賓功能，在車輛熄火取下鑰匙後可保持點亮 30 秒的功能。
頭燈加入迎賓功能，在車輛熄火取下鑰匙後可保持點亮 30 秒的功能。
Morgan 品牌自創廠迄今均堅持英國手工製造，在市面上注定是少數的車款，但高識別度的設計仍可足以吸引喜愛獨到品味的消費者目光，在國內亦有消費者支持，藉由總代理三一國際引入後，路上偶能也能巧遇到獨樹一格的英輪車款。
座椅後方新增一處可上鎖的儲物空間。