更輕、更強、更節能 全新第三代 Nissan Qashqai 成為該廠歐洲首款輕量化鋁材質車型 並達到製造過程達成鋁閉環

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Nissan 為此針對負責生產的英國 Sunderland 工廠投資 520 萬英鎊 (約合新台幣 2.03 億元) 來升級，包括建立第二條沖壓線，以及新的回收設備及輸送系統，當鋁合金引擎蓋及車門都在沖壓成形後，多餘的鋁原料則會被切碎並萃取出，使 Nissan 可將高品質的鋁萃取物歸還供應商，供應商則進行再處理將高純度的鋁合金製成鈑件，供 Nissan 再次使用。Nissan 指出，透過回收多餘的鋁物料，相較每次都重新準備可用物料省下超過 90% 的能源。
第三代 Qashqai 採用 CMF-C 平台開發，受惠於輕量化鋁技術而使車體較前一代減輕 60 公斤，剛性卻提昇 41% 之多。第三代 Qashqai 的行李廂蓋採用全新複合材質打造，使重量較第二代減輕 2.6 公斤，全車結構也增加 50% UHSS 超高剛性鋼材運用，前後門、前葉子板、引擎蓋均採用鋁合金打造，使重量較第二代降低 21 公斤。
Nissan 除了在 Sunderland 工廠製造採用輕量化鋁技術的 Qashqai，也計畫在該廠區增設 3.7 萬片太陽能板，可發出 20MW 電量，足以生產全歐洲販售的 Leaf 電動車。
Nissan 目前正推動 Nissan Green Program 2022 品牌環保計畫，目標在 2022 年時達成製造車輛之原物料有 30% 改為非全新製作，而是透過生質原料或回收再利用原料，達成更永續的發展，同時減少污染。