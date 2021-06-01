安全更新、加入新廠徽　2022 Kia Seltos 北美亮相

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Kia Seltos 最初為 2020 年 2 月發表，目前是 Kia 在北美市場最入門的休旅車款。在此次年度更新上，2022 年式 Kia Seltos 全車系將 Drive Wise 主動安全輔助系統列為全車系標配，包含 FCW & FCA 前方碰撞警示及主動剎車系統 (含車輛及行人)、LDW & LKA 車道偏移警示及維持輔助系統、DAW 駕駛疲勞警示系統、HBA 遠光燈輔助系統等。而自美規 Carnival 發表開始採用的新世代品牌識別，也成為此次產品更新的亮點。
除了安全性配備增強之外，10.25 吋多媒體導航系統、恆溫空調、Keyless 遙控起閉鍵成為 S 等級以上的標準配置，SX AWD 更增列平底化方向盤、梅花紋路飾板等配備。
至於全新的 Nightfall Edition 車型，相較於一般標準版額外搭載 18 吋燻黑鋁圈、黑色水箱護罩、黑色行李架和黑色側門檻，並僅用於搭載 1.6L 渦輪引擎的 S 版車型上。
Kia 自 2021 年 1 月開始逐步推動品牌全新識別，逐步擴展至旗下車款上。而 Seltos 作為品牌在北美市場的入門 SUV 擔綱，原廠也期盼加速產品的更新，持續維持市場上的競爭表現。