插電吉普前進歐洲 歐規 Jeep Wrangler 4xe 正式發表

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Wrangler 4xe 最早於去年 (2020) 9 月時先推出美規版本，如今則擴及歐洲市場，使當地消費者繼 Renegade 4xe 及 Compass 4xe 兩款車型後，多出更強調越野性能的純種吉普選擇。
外觀方面，歐規 Wrangler 4xe 將充電蓋設於左前葉子板當中，車身烤漆提供 Black (黑色)、Bright White (白色)、Firecracker Red (紅色)、Granite Crystal Metallic (灰色)、Hella Yella (黃色)、Billet Silver Metallic (銀色)、Sting-Gray (灰色) 加上 Hydro Blue (藍色)、Snazzberry (紅色)、Sarge Green (綠色) 等新車色，合計共 10 款選擇。另外也在車身 Electric Blue 藍色套件，而車頂可選擇硬頂、軟蓬、電動軟蓬及可拆卸式硬頂等，足踏 17 或 18 吋鋁合金輪圈。Stellantis 集團旗下的 Mopar 更提供車主超過 100 種原廠配件可額外選購，滿足客製化的需求。
內裝及配備方面，歐規 Wrangler 4xe 標準搭載 7 吋儀錶板資訊幕、8.4 吋 Uconnect™ NAV 觸控式車載多媒體資訊系統、9 支揚聲 Alpine 552W 音響系統、Keyless Enter’n’Go™ 免鑰匙系統、倒車顯影、盲點偵測系統、後方車流警示系統、電子穩定控制系統、電子翻覆防止系統、前後停車雷達，至於 ACC 主動式定速巡航系統、前方撞擊警示系統 Plus 及前鏡頭 (Rubicon 列為標準配備 )則為選用配備。
動力配置方面，歐規 Wrangler 4xe 採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 2 具電動馬達及高壓電池模組，構成插電式油電複合動力系統，最大綜效馬力為 380hp，最大綜效扭力則為 637Nm，搭配 TorqueFlite 8 速自排變速箱及四輪驅動，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.4 秒可完成，滿電純電最高行駛里程為 50 公里，還可開啟 Max Regen 最高動能回收模式增加純電行駛里程，在 WLTP 標準下平均油耗約為 28.57km/L，行駛每公里平均排放之二氧化碳較純汽油版本降低約 70%。
底盤方面，歐規 Wrangler 4xe 承襲傳統的吉普車架構，搭載 Selec-Trac/Rock-Trac 四輪模式切換、Dana 傳動軸、Tru-Lok 電子前後軸鎖定、Trac-Lok 限滑差速器及前傾防傾桿電子分離系統等配備，確保越野能力。
充電方面，歐規 Wrangler 4xe 在搭配原廠的 easyWallbox 家用充電座時，需時 3 小時內可充飽其 7.4kWh 電量，也排程充電來達成更智慧的電力補充方式，而外出時則可透過 Stellantis 集團與 Engie EPS 合資設立的 Free2Move eSolutions 充電網路進行充電，亦可前往適用的公共充電站補充電力。
國內市場方面，目前 Jeep 品牌在國內並無正式代理引進，但有貿易商導入少量車款提供車迷選購，因此偶爾可在街頭遇見新世代 Wrangler、Renegade 及 Gladiator 等車款。