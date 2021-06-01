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豐田越野王者即將革新 全新大改款 Toyota Land Cruiser 將在今年 6/9 正式發表

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-01 16:55:40



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Toyota 今日 6/1 在中東地區的官方 YouTube 頻道釋出一支短片，預告代號 LC300 的全新大改款 Land Cruiser 將在今年 6/9 正式發表。

從影片中可以稍微看出全新 Land Cruiser 的車頭局部造型，其水箱罩將採用大面積的橫柵式設計，其他細節仍不得而知。根據目前掌握的消息，新世代 Land Cruiser 應會採用 TNGA 架構下的 GA-F 底盤打造，動力部分捨棄現有的 V8 引擎，改採 3.5 升 V6 渦輪增壓汽油引擎 (最大馬力 409hp，峰值扭力 650Nm)，以及 3.3 升 V6 渦輪增壓柴油引擎 (最大馬力 302hp，峰值扭力 700Nm)，變速箱統一採用 10 速自排，搭配四輪驅動系統。

除此之外，新世代 Land Cruiser 有望在標準版本之外增加 GR Sport 車型，至於配備部分則預料 12.3 吋車載系統、14 支揚聲器 JBL 音響、抬頭顯示器、四區恆溫空調、底盤影像輔助系統、11.6 吋後座娛樂系統、KDSS 動態懸吊系統、前後差速鎖均可能上身。當然實際的規格仍有待 Toyota 在 6/9 正式發表之時進行確認，7Car<小七車觀點> 屆時將會帶來更進一步的追蹤報導，敬請關注。

現行 200 系列的 Land Cruiser 是在 2007 年時發表，經過 14 個年頭總算要迎來全新大改款。
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