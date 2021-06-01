前驅依舊犀利 Lotus / Kia Elan 試駕

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●由 Peter Stevens 主導的 Lotus 團隊操刀設計。
●Lotus 首款採用前輪驅動配置。
●底盤為具備龍骨的獨立設計，車身以塑鋼材質製作 (NA 空重 997kg，渦輪 1,020kg，Kia Elan 空重 1,070kg) 。
●車頭運用掀燈設計，搭配來自 Renault Alpine GTA 的尾燈組。
●敞蓬為手動啟閉，可收納至座艙與行李廂間隱藏式空間。
●1991 年獲得英國 British Design Council 設計獎。
●車身長寬高為 3,880x1,730x1,270 (mm)，軸距則為 2,250mm。
●1994 年日內瓦車展推出限量 800 輛的 Elan S2，搭載 16 吋胎圈組及強化版懸吊。
●1995 年 Lotus 將 Elan 的生產權售予 Kia，1996 年後 Kia Elan 登場，將尾燈改為自行設計版本，座椅與方向盤也有所更動 (日規稱為 Kia Vigato)，1999 年停產。
●Lotus 時期動力配置提供源於 Isuzu 的 1.6 升 4XE1 直列四缸汽油引擎，搭配 5 速手排變速箱。
●自然進氣版本 Lotus Elan 具備 132ps 最大馬力，0-100km/h 加速需時 8.2 秒；渦輪增壓版本 (Elan SE) 具備 164ps 最大馬力，0-100km/h 加速需時 7.2 秒。
●Kia 時期改採 1.8 升 T8D 直列四缸自然進氣汽油引擎，最大馬力 151ps，0-100km/h 加速需時 7.4 秒。
●國內時任 Lotus 總代理三信商事引進約 5 輛 Lotus Elan，報價約 228 萬元
●時任 Kia 總代理進輪約在 1997 年引進 Kia Elan，報價為 149 萬元，數量僅 2 輛。
●Lotus Elan 產量 4,655 輛，Kia Elan 產量 1,056 輛，合計 5,711 輛。
第二代 Elan 於 1989 年 10 月在倫敦車展正式發表，使 Elan 之名自 1972 年舊款停產後重返車壇。Lotus 於 1962 年時發表第一代 Elan，經過 10 年後正式停產，1989 年 10 月於倫敦車展推出第二代大改款，成為品牌第一款前輪驅動車型，但底盤仍具備龍骨的獨立設計，車身以塑鋼材質製作。1994 年日內瓦車展推出限量 800 輛的 Elan S2，搭載 16 吋胎圈組及強化版懸吊，1995 年 Lotus 將 Elan 的生產權售予 Kia，1996 年後 Kia Elan 登場，將尾燈改為自行設計版本，座椅與方向盤也有所更動 (日規稱為 Kia Vigato)，1999 年此車系正式停產，在生產期間當中，Lotus Elan 產量 4,655 輛，Kia Elan 產量 1,056 輛，合計 5,711 輛。
國內市場方面，Elan 車系由國內時任 Lotus 總代理三信商事引進約 5 輛 Lotus Elan，當時報價約新台幣 228 萬元，而 Kia 版本的 Elan 由時任 Kia 總代理進輪約在 1997 年時引進，報價為新台幣 149 萬元，數量僅 2 輛。
Elan 的造型由 Peter Stevens 所率領的團隊操刀，車頭上延續著 80 年代 Lotus 風格，採用隱藏式頭燈設計。外觀方面，Elan 是由 Peter Stevens 所率領的團隊操刀，車頭上延續著 80 年代 Lotus 風格，採用隱藏式頭燈設計，兩側內部各配置 2 組圓燈，與 Esprit 神似，車側線條短促，車頂採用手動啟閉軟蓬設計，門把手隱藏於車門接近後葉子板處，足踏 15 吋輪圈，車尾具備整合式的擾流尾翼，而 Kia 版本的 Elan 換上自行設計的尾燈組，取代 Lotus 版本向 Renault Alpine GTA (A610) 借用的燈組，排氣管為右側單邊單出設計。
Elan 的車身長寬高為 3,880x1,730x1,270 (mm)，軸距則為 2,250mm。
附表為 Elan 與同時期 Roadster 車款的尺碼對照。
車尾造型相當低扁，行李廂蓋設有整合式尾翼，與葉子板間融合，尾燈換上 Kia 設計的樣式取代 Lotus 時期借用自 Renault Alpine GTA (A610) 的燈具，排氣管採用右側單邊單出設計。
頭燈採用俗稱跳燈或掀燈的隱藏式設計，兩側內部配置 2 組燈光，分別是近光燈與遠光燈，至於小燈及方向燈則設置於保險桿當中。
Elan 採用 205/55R15 的胎圈組，輪圈造型為七輻式。
車門表面未設有把手，開門時須撥動隱藏於鈑金內側的撥桿。
Kia Elan 換上 Kia 自行開發的燈組，方向燈、殺車燈及小燈均為類圓形燈具，倒車燈則較接近方形。
Elan 的造型在 1991 年時獲得英國 British Design Council 設計獎肯定。內裝方面，Elan 採用雙人座配置的駕駛導向座艙，儀錶板採用兩大兩小的四環設計，方向盤為四幅設計，中控台配置了包含油壓、電壓及時鐘的三環錶，音響為 Kia 原廠的 1-DIN 卡帶式主機，冷暖空調透過旋鈕及撥桿操作，中央鞍座整合車外後視鏡調整介面及電動窗開關，手煞車為傳統拉柄式。置物空間部分，此車雖為雙座 Roadster，仍在門邊設有皮質置物袋，座位後方也設有置物格，手套箱採用輕量化設計。
Elan 採用雙人座配置的駕駛導向座艙。
儀錶板採用兩大兩小圓的配置，左起分別是水溫錶、轉速錶、時速錶及油量錶，警示燈設於最下方，整體判讀性良好。
中控台上方設有三環錶，左起分別顯示電壓、油壓及時間，警示燈按鈕位在右方，音響為 Alpine 代工的 Kia 原廠 1-DIN 卡帶式主機。
冷暖空調系統透過旋鈕及撥桿稍作，點煙器與煙灰缸設於一旁。
Elan 僅提供 5 速手排變速箱設計，R 檔位在右下方，檔位好找，手感清晰。
車外後視鏡調整介面及電動窗開關均整合於中央鞍座當中，手煞車採用傳統拉柄式設計。
Kia Elan 保留其設計源於 Lotus 的銘牌。
手套箱採用輕量化設計，並無加入塑料硬殼，僅以軟質的植絨呈現。
雙前座閱讀燈設於車內後視鏡下方。
雙前座之間設有置物盒。
軟蓬收納處外蓋的開關設於右側車門旁的葉子板當中。
Elan 配置的座椅採用手動調整，頭枕為整合式設計，包覆性良好。
Elan 的行李廂空間受到敞蓬機構收納處影響而不大，尾門開啟時僅有上蓋掀起，牌照框部分不隨之移動，因此開口相當受限，門檻距地高也不小。
掀起行李廂底板後，可見到隨車的工具與小尺寸的原廠備胎。
前擋風玻璃雨刷水箱設於行李廂內部右側。動力配置方面，Lotus Elan 提供源於 Isuzu 的 1.6 升 4XE1 直列四缸汽油引擎，搭配 5 速手排變速箱，其中自然進氣版本具備 132ps 最大馬力，0-100km/h 加速需時 8.2 秒；渦輪增壓版本具備 164ps 最大馬力，0-100km/h 加速需時 7.2 秒。至 Kia 時期，Elan 改採 1.8 升 T8D 直列四缸自然進氣汽油引擎，最大馬力 151ps，0-100km/h 加速需時 7.4 秒。
Kia 時期，Elan 改採 1.8 升 T8D 直列四缸自然進氣汽油引擎，最大馬力 151ps，0-100km/h 加速需時 7.4 秒。
附表為與 Elan 同時期之 Roadster 車款動力與底盤規格，供參考。駕駛 Elan 上路，首先會感受到自然進氣版本的動力輸出並不算大，但手排變速箱讓輸出的感覺更直接，排檔時不僅檔位清晰好找，行程也非常短，加上獨立雙 A 臂的懸吊與較低的車高，跑起來還是頗有快感，路面資訊的回饋相當豐富，方向盤動力輔助程度不大，以當今的標準來看顯得重手。
進入山路後，Elan 的短軸距發揮優勢，雖然動力不大，但因懸吊系統的設計足以在每個彎道穩定地抓度路面，且車尾更靈活得不似前驅車，因此攻克彎道時猶如刀切豆腐般順暢，無需刻意開快，只要瞄準彎心，方向盤一切便可順利通過，當然若是渦輪版本較大的動力輸出，應會讓殺彎感受更為過癮，不過 Roadster 車款講求的是人車一體與平衡，自然進氣的配置也深具駕駛樂趣。
乘駕表現方面，Elan 雖是以駕馭樂趣為出發點的 Roadster，卻意外的保有一定程度的舒適感受，路感回饋直接，但以跑車來說尚不致於顛頗到無法忍受，也未如 Lotus 其他車款般極端的斯巴達式，對於喜愛駕駛的人士來說，應可擔綱日常代步或兜風之用。
整體而言，此輛 Elan 即便車齡超過 20 年卻維持相當良好的車況，實際開上路仍犀利有餘，樂趣十足，吸睛程度亦高。雖然沒有搭載強悍的動力，但 Lotus 熟稔的調校與設計功力，卻讓這部前置引擎前輪驅動的 Roadster 開起來相當暢快過癮，整體的平衡度可圈可點，其稀少的產量更奠定了經典的地位。