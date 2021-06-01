交通新制 6/1 上路，未裝行車視野輔助系統最高罰 2.4 萬、拆除消音器加重裁罰　

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根據最新修正道路交通管理處罰條例，在增列的第 18 條之 1 當中，新增未依規定裝設行車視野輔助系統者，處汽車所有人 12,000 元以上 24,000 元以下罰鍰；行車視野補助系統無法正常運作，未於行車前改善，仍繼續行車者，處汽車所有人 9,000 元以上 18,000 元以下罰鍰，並均責令其參加臨時檢驗。
另一增列的第 43 條例，則宣布對於汽車駕駛人違反拆除消音器或以其他方式造成噪音之處罰，除原處 6,000 元以上 24,000 元以下罰鍰外，新增一年內再度違反者，併處吊扣其駕駛執照 6 個月及吊扣該汽車牌照期限由 3 個月延長至 6 個月之加重處罰；另外，有該條第一項、第三項所列「蛇行」、「嚴重超速」、「惡意逼(擋)車」「在道路上競駛(技)」等危險駕駛行為，除處罰鍰外，吊扣汽車牌照期限由 3 個月延長至 6 個月。
交通部表示，行車視野輔助系統為重要行車輔助設備，國內 22.4 萬輛大型車輛皆已全數裝設行車視野輔助系統，道安資料顯示 109 年全年大型車左右轉彎造成機車、自行車、行人之死亡人數，較 107-108 年同期之平均值合計減少 11 人(-18%)，已發揮安全成效，甚至可以成為提供事故調查還原真相之重要佐證資料。
交通部也說明未來將持續強化駕駛人行車視野輔助系統之安全意識，善用發揮輔助系統效能，養成擺頭查看輔助系統畫面、各式照後鏡以擴充間接視野的良好習慣，減少大型車輛轉彎時的視野死角及內輪差，提升車輛行車安全，並加強向用路人宣導避免危險駕車行為。