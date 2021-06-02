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你的外表「宅」氣十足？　抗「疫」也要守護美麗

你的外表「宅」氣十足？　抗「疫」也要守護美麗
你的外表「宅」氣十足？　抗「疫」也要守護美麗

健康醫療網

2021-06-02 09:31:02

【健康醫療網／記者林怡亭報導】居家辦公，蓬頭垢面也無人在乎？其實，WFH更需要儀式感！隨著疫情升溫，不少人已居家辦公。因為不用見到同事，在形象上的維護上不禁開始怠惰。小心！「工作效率」有可能因此降低。每天一早的外貌檢查，保持「煥然一新」的心情和「為己悅而容」的態度，不僅是為一天的起始做準備，也是讓自己做好隨時「漂亮視訊會議」的備戰狀態唷！

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打造良好膚況　不上妝就上鏡

素顏最介意自己是隻「小鹿斑比」？ 以千億分之一秒完成雷射作用的皮秒雷射，可以讓斑點色素炸成細微的粉塵，加上作用時間短、熱能累積少，熱傷害所造成的紅腫、疼痛都較傳統雷射更為輕微，是廣受愛美人士喜愛的去斑療程之一。另一有「午休美容」之稱的脈衝光療程，市面上也有推出具9種不同波長濾鏡，可針對不同肌膚問題搭配適合的濾鏡改善肌膚問題、提亮肌膚調理膚質，讓你居家辦公也有好氣色！

除毛去好去滿　舉手投足更自在

長時間待在家難免忽略局部的修整。如果你習慣穿著比較輕鬆，那麼「除毛雷射」，會是你整理外表的好幫手之一。其作用原理是在千分之一秒內讓毛囊中的黑色素吸收雷射光，將毛根加熱燒除，進而達到脫毛效果。

微整除皺　盡情做表不顯老

視訊會議最介意的就是大家會把焦點集中在臉部，你的一抬頭一皺眉，都有可能成為大家的會議結束、茶餘飯後的話題！透過微整針劑，不僅讓動態紋成靜態紋的風險減低，也有機會讓鼻唇溝皺褶得到矯正。

防疫升級　選擇用心抗疫診所才安心

全台疫情持續三級警戒，除了選擇配合政府防疫政策的診所之外，更要選擇服務自主升級的診所！相關防疫措施可包括：施行「實聯制」、下載「臺灣社交距離APP」、醫生不誇區診療、一人一室候診間、診間維持5人以下、加強環境清潔消毒並提供專屬耗材等。選擇令人放心的場所，抗「疫」才能安心守護美麗！



資料來源：健康醫療網 你的外表「宅」氣十足？　抗「疫」也要守護美麗

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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