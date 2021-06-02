Ford將推出Puma ST Special Edition，外觀、內裝配色、名稱由你決定
Ford於2020年推出Puma ST，而日前原廠將要推出Puma ST Special Edition，不過為了要貼近消費者喜好，因此在網路上進行投票活動，讓車迷決定Puma ST Special Edition的外觀配色、縫線及車名。
Carture 車勢文化
2021-06-02 10:55:20
ST是Ford性能車型，在休旅車盛行世代Ford也將ST導入至休旅車推出Puma ST，除了擁有品牌最新家族造型樣貌與時下討喜的跨界休旅設定外，動力更搭載具有197hp/32.6kgm輸出的1.5升三缸渦輪引擎，搭配重新調校的懸吊與六速手排，帶來樂趣十足的操控體驗，為了刺激市場日前Ford預告將推出Puma ST Special Edition，不過在此之前需要消費者幫忙。
為了能更貼近消費者喜好，此次Ford於6/1～6/10在IG與Twitter社交平台舉行票選活動，車迷消費者能針對外觀車色、卡鉗配色、銘牌、座艙縫線，甚至Special Edition名稱進行投票，依喜好打造心目中Puma ST Special Edition。票選活動將於6/18公布結果，各項得票數最高將成為Puma ST Special Edition最終版本。