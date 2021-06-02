首部 M 款電動車、i4 內裝首次公開，全新 BMW i4 & iX 北美聯袂登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據 BMW 官方公布的訊息，i4 將提供 eDrive 40 以及 i4 M50 等兩個車型等級選擇，其中 i4 M50 為首款掛上 M 標誌的 i 系列電動車款。i4 eDrive 40 於後軸配置一組電動馬達，最大馬力可達 335hp / 8,000 – 17,000 rpm、最大扭力 44.0kgm / 0 – 5,000 rpm，並可在 5.7 秒內完成 0-62 mph 加速，極速可達 190km/h，續航表現約有 482 公里。i4 M50 則於前後各配置一組電動馬達形成四輪驅動的配置，綜效最大輸出值達到 536hp / 81.02kgm 之譜，並可在 3.9 秒內完成 0-62 mph 加速，極速可達 225km/h，續航里程約有 394 公里的表現。
i4 M50 為首款掛上 M 標誌的 i 系列電動車款。
至於 i4 首次曝光的內裝，從官方公布的照片與資訊可以得知中控台依舊延續 BMW 一貫的駕駛導向設計，不過上方透過兩組 12.3 吋數位儀表以及 14.9 吋 iDrive 8.0 多媒體觸控螢幕所構成的曲面螢幕，同時 i4 M50 配置了 M 款跑車方向盤、M 款跑車座椅等佈局，排擋桿以及車輛啟閉鍵均以藍色元素點綴，訴說著純電的身分。
BMW i4 透過兩組 12.3 吋數位儀表以及 14.9 吋 iDrive 8.0 多媒體觸控螢幕構成曲面螢幕。
iX 車系在北美首波提供 xDrive50 單一車型，前後軸各配置一組電動馬達，綜效輸出可以達到 516hp，0-60mph 加速 4.6 秒即可完成，極速可達 200km/h，續航里程約有 482 公里左右的表現。
台灣市場方面總代理汎德已於 5 月份啟動 i4 以及 iX 預購活動，消費者僅需透過新台幣 5.8 萬元登記，就能搶先獲得交車優先權，新車後續最快將在 2021 年底前發表，7Car<小七車觀點>將持續追蹤新車動向，帶來最新的報導。