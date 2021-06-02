專屬套件上身 2022 Kia Stinger Scorpion Special Edition 於美國推出

我是廣告 請繼續往下閱讀
外觀方面，Stinger Scorpion Special Edition 提供 Snow White Pearl (珍珠白色)、Aurora Black (黑色) 及 Ceramic Silver (水泥銀色) 共 3 種車色，前保險桿氣壩、水箱罩外框、前葉子板通風口、車外後視鏡蓋及後保險桿下擾流均施以黑色烤漆，足踏 19 吋黑色烤漆鋁合金輪圈，排氣尾管採用深色處理，搭配車身同色後擾流尾翼。內裝部分，Stinger Scorpion Special Edition 採用碳纖維飾板，搭配紅色或黑色 Nappa 皮質鋪陳。
動力配置方面，Stinger Scorpion Special Edition 採用 3.3 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，於 6,000rpm 時可輸出 368hp 最大馬力，於 1,300~4,500rpm 間可輸出約 510Nm 峰值扭力，搭配 8 速自排變速箱。
Kia 於今年 3 月推出美規版本的小改款 Stinger 車系，如今則針對搭載 3.3 升 V6 渦輪動力的旗艦 GT2 車型新增限量版本，預料能掀起一波話題，7Car<小七車觀點> 也將持續追蹤小改款 Stinger 車系導入國內的最新消息。