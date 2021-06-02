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限量 500 輛 Nissan Micra ENIGMA 特仕版於法國推出

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-02 17:55:40

Nissan 日前於法國推出基於 Micra Acenta 等級而來的 Micra ENIGMA 特仕版，建議售價 20,450 歐元起 (約合新台幣 70 萬元起)，限量於法國生產 500 輛。

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外觀方面，Micra ENIGMA 配備黑色烤漆車外後視鏡蓋及車門下方飾板，B 柱後的車窗為深色隱私玻璃，C 柱採用 ENIGMA 專屬的菱格紋點綴，足踏 17 吋黑色烤漆鋁合金輪圈，車色可選擇鐵灰色或珍珠白色共 2 款。

內裝方面，Micra ENIGMA 相較於 Micra Acenta 的變動幅度不大，主要差異採用了軟質塑料，並加入鍍鉻細節點綴，另外也將藍牙連線、Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連結列為標準配備，至於原有的三幅平底式多功能方向盤、織布座椅、雙環指針式儀錶板搭配彩色行車資訊幕均持續搭載。

動力配置方面，Micra ENIGMA 採用 IG-T 92 直列 3 缸 999cc 渦輪增壓汽油引擎，具備 92hp 最大馬力及 160Nm 峰值扭力，可搭配 5 速手排或 XTronic CVT 無段變速系統。

Micra 即是 March 車系的歐規名稱，國內市場方面，目前 Nissan 總代理裕隆日產於 2011 年推出第四代 K13 車型後，持續生產至 2020 年停產，此車系已在官方網站下架，在國產小型掀背車受到跨界休旅興起而不若過去熱門的趨勢下，短時間內應難以見到新世代 March 導入。

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