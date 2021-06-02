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燒烤店新開幕招牌「超誠實」！網友一看全跪了：真理無誤

▲日本一間新開幕的燒烤店，「超誠實」招牌引發網友熱議，在推特上獲得超過10萬人按讚。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）
▲日本一間新開幕的燒烤店，「超誠實」招牌引發網友熱議，在推特上獲得超過10萬人按讚。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-02 20:20:14

近期台灣本土COVID-19疫情嚴峻，餐廳店家配合防疫多改為只能外帶，有些不便外帶的料理因此難以享用。之前就有網友討論，疫情爆發後最懷念的美食是火鍋和燒肉，尤其可以大啖肉食的燒烤，更是獲得許多饕客喜愛。而日本有一家燒烤店日前新開幕，店家招牌「超誠實」引發網友熱議，在推特上掀起討論。

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有位日本網友在推特發文，分享了一張新開幕的燒烤店的照片，笑稱「一間毫不掩飾的燒烤店誕生了」，而照片中可以看見，店家的招牌寫著「結局たれ」，意思就是客人來吃燒烤最終的結局就是在吃醬，下方更強調「本店備有美味醬料」，完全不掩飾對醬料的重視，和其他主打肉片高品質的店家完全背道而馳。

▲日本一家燒烤店強調客人「終究是在吃醬料」，引發熱議。（圖／翻攝自@chinniisan的推特）
▲日本一家燒烤店強調客人「終究是在吃醬料」，引發熱議。（圖／翻攝自@chinniisan的推特）
貼文發出不到幾天時間已獲得超過10萬位網友按讚，超過2萬5千位網友分享。燒烤的本質果然其實就在於醬料嗎？網友紛紛在底下留言回覆說，「超級認同」、「一直覺得醬料比肉更重要，終於找到中意的店家了」、「真理之門被開啟了」、「你終究在吃醬，這句話在聖經裡也有記載」、「吃過肉質絕佳、醬料一般的燒烤，那真的是終身遺憾啊」、「和鰻魚飯一樣啊，都是在吃醬」。

不過也有網友認為，「肉明明就很重要」、「鹽和胡椒：我對你來說是個笑話嗎」、「高級的肉只是沾鹽巴也很好吃」。（編輯：倪浩軒）

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