採用 2.0 升動力並提供四驅及獨立後懸吊 美規 Toyota Corolla Cross 正式發表

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外觀方面，美規 Corolla Cross 與亞太規格並無明顯差異，主要是頭尾燈具增加美規必備的 side marker 側邊指示燈，其餘造型細節包括黑色水箱罩外框、整合式尾翼及輪拱塑料防刮材質均保留，足踏 17 吋鐵圈或 18 吋鋁合金輪圈。
內裝方面，美規 Corolla Cross 提供黑色或米黑雙色座艙選擇，儀錶板搭載 7 吋全彩 TFT MID 多功能資訊顯示幕，中控台上方配置 7 吋或 8 吋多媒體觸控螢幕，支援 Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連接，也提供電子手煞車、手機無線充電板、單區/雙區恆溫空調、SofTex 皮質座椅、駕駛座椅 10 向電動調整、雙前座電熱座椅、電動天窗、JBL 9 支揚聲器音響及電動尾門等配備。
安全防護方面，美規 Corolla Cross 全車系搭載 9 具 SRS 輔助氣囊、Toyota Safety Sense 系統 (含 DRCC 全速域雷達巡航控制系統及 LTA 車道循跡輔助系統) 以及 STAR Safety System 主被動安全系統，LE 及 XLE 等級標準配備BSM 盲點偵測警示系統及 RCTA 後方車側警示系統，XLE 更搭載前後停車輔助含自動煞車功能。
動力配置方面，美規 Corolla Cross 採用 2.0 升 Dynamic Force 直列 4 缸自然進氣汽油引擎，可輸出 169hp 最大馬力及約 203.3Nm 峰值扭力，搭配 Direct Shift CVT 無段變速系統，驅動方式提供前輪驅動或四輪驅動供選擇，最大拖曳能力約為 680.38 公斤 。原廠估計的油耗方面，前輪驅動車型為 13.6km/L，四輪驅動車型則為 12.75km/L。至於亞太市場的 1.8 升自然進氣或 1.8 升油電複合則未提供。
底盤方面，美規 Corolla Cross 採用 TNGA 架構下的 GA-C 底盤打造，前輪驅動車型採用前獨立麥花臣式懸吊搭配後非獨立式懸吊系統，四輪驅動車型則採用前後獨立懸吊系統。
隨著 Corolla Cross 的到來，Toyota 在北美販售的 SUV 及跨界休旅產品繼 C-HR、RAV4、Venza、Highlander、4Runner、Sequoia 及 Land Cruiser 後，新增介於 C-HR 與 RAV4 之間的全新產品，憑藉品牌良好的口碑，應有望複製 Corolla Cross 在亞太市場的成功經驗。