暢快駕馭 自在巡航 第二代小改款 Porsche Panamera 4 試駕

●台灣保時捷引進 Panamera (499 萬元起)、Panamera 4 (529 萬元起)、Panamera 4 Sport Turismo (548 萬元起)、Panamera 4S E-Hybrid (837 萬元起) 及 Panamera Turbo S (1,201 萬元起) 共 5 款編成
●換上重新設計的前保險桿，將進氣口面積加大並運用車身同色的搭配來提昇水平融合感受
●Panamera Turbo S 更透過較小改款前更開闊的雙列日行燈來彰顯身分
●頭燈提供 LED 矩陣式頭燈含保時捷動態照明升級系統（PDLS Plus）選項
●車尾換上重新設計的 LED 貫穿式導光尾燈組
●針對 PCM 保時捷通訊管理系統提供更精進的數位功能與服務，包括 Voice Pilot 車用語音導航、Risk Radar 風險警示雷達及無線 Apple CarPlay 等
●車內的 USB 插座升級為 Type-C
●PASM 保時捷主動式懸載調整系統重新調校，也將轉向控制予以最佳化，並依據車型分別調校了 PTV 保時捷扭力分導升級系統、三氣室氣壓懸載系統及 PDCC Sport 保時捷運動化動態底盤控制系統。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Panamera 車系自 2009 年登場以來，幫助 Porsche 跨足豪華房車市場，2016 年第二世代登場，更在 2017 年新增 Sport Turismo 旅行車，對於提昇銷售表現有所助益，全車系在國內也累積一定數量的消費者支持，原廠於 2020 年推出小改款車型，台灣保時捷選在今年 1/28 正式於國內亮相，引進編成與建議售價 (新台幣) 分別是 Panamera (499 萬元起)、Panamera 4 (529 萬元起)、Panamera 4 Sport Turismo (548 萬元起)、Panamera 4S E-Hybrid (837 萬元起) 及 Panamera Turbo S (1,201 萬元起)，本次試駕車型為 Panamera 4。
外觀方面，小改款 Panamera 換上重新設計的前保險桿，將進氣口面積加大並運用車身同色的搭配來提昇水平融合感受，頭燈內部搭載四點式 LED 日行燈，試駕車選配要價新台幣 150,700 元的燻黑 LED 矩陣式頭燈系統，內涵保時捷動態照明升級系統 (PDLS Plus)。Panamera 4 標準搭載 19 吋胎圈組，試駕車選配要價新台幣 270,100 元的 21 吋 Panamera SportDesign 輪圈，表面施以金屬墨玉黑色烤漆 (Jet Black Metallic)。車尾則換上重新設計的 LED 貫穿式導光尾燈組，使小改款前未能完全連貫的 LED 導光條總算合而為一。
小改款 Panamera 換上重新設計的前保險桿，將進氣口面積加大並運用車身同色的搭配來提昇水平融合感受。
Panamera 4 的車身長寬高為 5,049x1,937x1,423 (mm)，軸距則為 2,950mm。
小改款 Panamera 在車尾的變動主要是尾燈造型更新，全車系維持搭載雙邊雙出排氣尾管。
小改款 Panamera 延續四點式 LED 日行燈設計，試駕車選配要價新台幣 150,700 元的燻黑 LED 矩陣式頭燈系統，內涵保時捷動態照明升級系統 (PDLS Plus)。
Panamera 4 標準搭配前 265/45R19 後 295/40R19 胎圈組，試駕車選配要價新台幣 270,100 元的 21 吋 Panamera SportDesign 輪圈，表面施以金屬墨玉黑色烤漆 (Jet Black Metallic)。
小改款 Panamera 將橫貫式尾燈組位於尾門中的 LED 導光條合而為一，使質感更為出色。
內裝方面，小改款 Panamera 延續既有的鋪陳，針對 PCM 保時捷通訊管理系統提供更精進的數位功能與服務，包括 Voice Pilot 車用語音導航、Risk Radar 風險警示雷達及無線 Apple CarPlay 等，車內的 USB 插座升級為 Type-C。
小改款 Panamera 延續既有的鋪陳，試駕車選配要價新台幣 285,600 元的黑 / 蠟灰雙色柔感真皮內裝。
方向盤採用三幅式設計，兩側設有換檔撥片及多功能操作介面，駕駛模式切換旋鈕位於右下方，左下方則為定速撥桿，整體握感厚實。
儀錶板中央為指針式轉速錶，兩側各設有 7 吋全彩液晶螢幕，可模擬 Porsche 傳統的五環儀錶，支援豐富的顯示機能。
跑車計時套件選配售為新台幣 125,700 元。
中控台配置 12.3 吋 PCM 保時捷通訊管理系統，小改款後提供更精進的數位功能與服務，包括 Voice Pilot 車用語音導航、Risk Radar 風險警示雷達及無線 Apple CarPlay 等。
空調操作介面整合於中央鞍座當中，溫度與風量均可透過實體撥桿調整，除霧、座椅通風加熱及車內外循環切換則透過觸控按鈕調整。
排檔桿採用線傳式設計，造型與小改款前略有不同，下方為電子手煞車開關，中央鞍座整合了主動式氣壓懸載系統切換按鈕，最下方提供置物空間。
中央扶手旁設有 2 組具止滑與夾緊功能的置杯座，外框以鍍鉻點綴。
中央扶手掀起後可見到具植絨處理的置物空間，內部設有 12V 電源供應插座及 USB Type-C 插座。
抬頭顯示器為選用配備，報價新台幣 97,800 元。
全景式天窗為選用配備，報價新台幣 140,800 元，分為前後兩片式啟閉。
試駕車選配要價新台幣 99,800 元的雙前座十四向電動調整舒適座椅 (含記憶套件)，並選配要價新台幣 70,800 元的前座座椅通風功能，以及要價新台幣 32,600 元的酒紅色安全帶，乘坐感受相當優異，支撐性與包覆性均屬上乘。
Panamera 的後座標準為雙人配置，試駕車選配要價新台幣 55,700 元的 2+1 座椅配置，外側雙人座位享有足夠的空間，中間座位則受到中央隆起的影響而較不舒適。
後座乘客享有空調出風口，可自行調整風向及風量，下方設有置物凹槽。
後座中央設有 2 組 USB Type-C 插座。
後座中央扶手內部提供 2 組固定式置杯座，支援夾緊及止滑功能，乘客在放置手肘時需稍向前靠，避免落入置杯座當中而影響舒適性。
附表為本站實測座艙空間之數據。
小改款 Panamera 4 的標準行李廂置物空間為 495 公升，尾門採用電動啟閉，門檻受到造型限制而略高，若是 Sport Turismo 旅行車版本則會低上許多。
行李廂底板掀起後可見到後移的電瓶、隨車工具及要價新台幣 451,000 元的 Burmester 3D 頂級環繞音響系統的重低音揚聲器。
安全防護方面，小改款 Panamera 擁有 6 具 SRS 輔助氣囊、前後停車測距輔助系統含後視攝影機、保時捷車身動態穩定系統 (PSM) 、保時捷循跡管理系統 (PTM) 、ISOFIX 後座兒童安全座椅固定座等，試駕車選配要價新台幣 155,900 元的 ACC 智慧巡航系統 (含塞車輔助功能)。
附表為本站實測後行李廂空間之數據。
動力配置方面，小改款 Panamera 4 採用 2.9 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，可於 5,400~6,400rpm 間輸出 330hp 最大馬力，於 1,800~5,000 rpm 間輸出 450Nm 峰值扭力，搭配 8 速 PDK 雙離合器自手排變速箱及四輪驅動，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 5.3 秒可完成，試駕車選配跑車計時套件可縮短至 5.1 秒完成。
駕駛小改款 Panamera 4 上路，即便是車系中的入門動力，加速時仍飽滿順暢，幾乎沒有渦輪遲滯的情形，且油門設定相當線性，穿梭都會區十分愜意，而試駕車選配要價新台幣 225,900 元的跑車化排氣系統在開啟之後，邊可聽見自後方傳來的波波聲浪，不僅熱血有餘，更饒富駕馭樂趣。
操駕感受方面，Panamera 4 具有相當優異且精準的指向性，不負其身為 Porsche 一員的身分，當然 5 米的車身慣性仍不算小，若在市區行駛不宜過於激烈。試駕車選配要價新台幣 142,800 元的主動式氣壓懸載系統 (含 PASM 保時捷主動式懸載調整系統)，不僅可提供駕駛明確的路面資訊，又能有效消弭掉碎震，輔以非常優異的座椅泡棉及舒適的座艙空間，開起來享受無比，頗符合長途自駕需求，也合乎本身巡航旗艦的定位。
Porsche 自從推出 Panamera 切入豪華房車市場後，憑藉高度的品牌價值與吸引力，輔以優異的產品本質，確實營造相當不錯的市場接受度，迄今在街頭仍具有不低的能見度，隨著第二世代的中期改款到來，針對細節精進並調整配備，即便售價有所上漲，相信還是會受到預算充足的消費者持續支持。