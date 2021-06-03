DFSK 母集團旗下 Seres 5 EVR Smart Selection 增程式電動跨界跑旅首批正式交車

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外觀方面，Seres 5 EVR Smart Selection 的車身尺碼長寬高分別是 4,700x1,930x1,625 (mm)，軸距則為 2,875mm，車頭擁有 Sigma 造型 LED 頭燈，車側採用類 Coupe 的造型設計，足踏 20 吋鋁合金輪圈，車尾採用橫貫式 LED 燈組。
內裝與配備方面，Seres 5 EVR Smart Selection 採用全數位儀錶板搭配中控台直立式多媒體觸控螢幕，內建華為 HiLink 車聯網系統，搭配 HUAWEI SONUD 音響系統及 64 色座艙氣氛燈，另外也具備 Level 2 半自動駕駛輔助功能。
動力配置方面，Seres 5 EVR Smart Selection 採用華為 DriveONE 電能驅動架構，以 SEP200 非同步 AC 電動馬達，搭配 1.5 升渦輪增壓汽油引擎來作為發電機，最大馬力 700hp，峰值扭力 1,040Nm，原廠宣稱僅需 4.8 秒即可完成 0-100km/h 加速，極速為 230km/h，搭配 35kWh 容量的鋰電池模組之下，純電續航里程為 150 公里。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興目前販售大穩發 S2.5t、金穩發及穩發共 3 款小貨車，其中最新上市的大穩發 S2.5t 將總重升級至 2.5 噸，並導入包括 ESC 車身動態穩定系統、ABS 防鎖死煞車系統及後車門兒童安全門鎖等安全配備，引擎也通過歐盟六期排放標準，並提升輸出表現，建議售價為新台幣 60.8 萬元起。