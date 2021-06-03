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個性化新風格　2022 Toyota 4Runner TRD Sport 新登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-03 18:55:40

Toyota USA 日前針對旗下販售的越野休旅 4Runner 車系進行年度產品更新，推出全新的 4Runner TRD Sport 車型，搭配原有的 TRD Off-Road 和 TRD Pro 兩款車型，使得全車系戰力更加完備。

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相對更專注於純種越野能力表現的 TRD Off-Road 和 Pro 車型，4Runner TRD Sport 則是比較偏向追求個性化的 On-Road 選擇。外型上加入同車色的烤漆水箱護罩、車門飾條，並換上 TRD 樣式引擎蓋、 20 吋深灰色鋁圈以及黑色行李架。

車內方面追加黑色 SofTex 材質搭配灰色車縫線座椅、前座加熱功能、TRD Sport 腳踏墊、TRD 排擋桿等等，配備上提供 8 向駕駛電動調整座椅、4.2 吋行車資訊幕、 8 吋多媒體螢幕，支援 Apple CarPlay、Android Auto 和 Amazon Alexa 連結和 USB 插孔。安全表現上標配 8 顆氣囊與 Toyota Safety Sense P 系統，包含含行人偵測前方預防碰撞警示、自動遠光燈、主動巡航控制系統等。

動力方面，依舊搭載 4.0L VVT-i V6 引擎，搭配五速 ECT-i 自動變速箱，最大馬力為 270hp、峰值扭力 278lb-ft。此外，原廠亦針對 TRD Sport 車型底盤強化，提供主動式組尼調整 X-REAS 系統，能在車輛過彎或者遇到顛頗路面時調整阻尼，強化行駛時的舒適度。

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