輕颱彩雲過境　輕軌大順路工區破除排水箱涵頂板

因應輕颱彩雲過境及防汛整備作業，高市府捷運工程局今（4）日表示，輕軌二階工程大順一路(龍勝路~龍德路)路段進行道路下方既有箱涵頂板破除及鋼筋切除作業。為了輕軌建設百年基礎安全，需先進行路基下方排水箱涵破除改建工程，方能進行輕軌主體工程。箱涵破除施工過程除持續灑水避免揚塵，因破除箱涵之施工噪音會較大，故僅在日間作業並在下班尖峰時刻前停止施工，儘量降低噪音對周邊居民的影響。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-06-04 19:04:50
捷運局表示，隨著工程陸續推進展開，後續會採街廓區間圍設施工逐漸架設圍籬至博愛路段。大順路工區沿線將取消路邊兩側汽、機車停車格位。若有停車需求可停至合法路外替代停車場（如東一裕國停車場、景新龍德停車場、龍華國小停車場、龍德路118巷停車場、八卦漁村停車場、大順龍文停車場、Times高雄博愛大順停車場），機車則可停放至橫向道路新劃設之機車格位。架設圍籬前會透過多元管道(警廣、官網、臉書、line官方群組、垃圾車廣播等)傳播讓市民知道施工訊息。
捷運局再次呼籲施工期間建議駕駛人多利用鄰近南北向替代道路（中華路、博愛路、民族路），東西向替代道路（大中路、明誠路、同盟路、十全路、九如路）提早改道，以疏解大順路段之車流。