高血壓與心臟病疫情如何自保？醫：出現這些症狀速就醫！

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無症狀缺氧？低於氧氣飽和度SpO2 90%以下速就醫！
林俊忠醫師指出，這次疫情之所以很多人猝死，主要是因為新冠肺炎有「無症狀缺氧」的特徵，病人在缺氧時，感覺不強烈，容易疏忽。尤其高血壓、心臟病等慢性病，平時就是血氧濃度不足的高危險族群，且年長者腦部感知遲鈍，不論對溫度或是血氧感知，其實都較鈍化，更難早期發現。提醒民眾，血氧飽和度SpO2一般為95%至100%，低於95%以下即是缺氧，短暫缺氧時，應該要開始注意，若低於 90%，宜及早就醫治療，一旦降到60%至70%，隨時有生命危險。
高血壓患者：留意頭昏，脖子、肩膀緊。
冠狀動脈疾病患者：留意胸悶
心律不整患者：留意心悸
心衰竭患者：留意喘、夜尿、下肢水腫
林俊忠醫師提醒，出現頭昏、呼吸短促、冒冷汗、嘴唇發紺、臉色蒼白、血壓偏低，都是血氧過低可能會出現的危險表徵，不宜再觀察，應立即就醫。
藥不夠怎麼辦？遠距醫療來助攻
有些病人擔心到醫院有感染風險，而自行減少回診次數，或減少服藥頻率，林俊忠醫師表示，多重慢性病患者若有高血壓，血糖和抗血栓藥物完全不建議自行減少劑量或是中斷用藥，但是，如果只是單純高血脂尚未嚴重到心血管疾病者，膽固醇用藥，通常有遺產效應，短期停藥之後相對危險性沒有那麼大，不會馬上產生併發症。建議患者在藥物使用完前，選擇專門診治慢性疾病診所，開立處方箋，前往鄰近藥局取藥，避免前往人潮壅擠之醫院，增加感染風險。
現在許多醫療院所提供遠距醫療服務，經由視訊看診，搭配穿戴式裝置還有健康管理軟體，包含心電圖手環、心跳錶、血氧機、血糖機等，讓醫師更瞭解病情。
林俊忠醫師呼籲，慢性病患者在家可以適度運動，包含飛輪、上網搜尋簡單瑜伽動作跟著做，都是很棒的選擇。飲食方面，多注意均衡，叫外送時，注意油、鹽不要過量攝取。
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