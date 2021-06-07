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哥倫比亞暴力鎮壓示威者惹議　總統令警政現代化

▲哥倫比亞警方近來因暴力鎮壓街頭反政府示威，飽受國際社會批評。圖為哥倫比亞民眾抗議資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲哥倫比亞警方近來因暴力鎮壓街頭反政府示威，飽受國際社會批評。圖為哥倫比亞民眾抗議資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-07 15:08:02

（中央社波哥大6日綜合外電報導）哥倫比亞警方近來因暴力鎮壓街頭反政府示威，飽受國際社會批評；哥國政府今天宣布將致力於警政「現代化」。

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法新社報導，哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）表示，他下令「研擬一道法令，用以促進國家警力結構現代化，特別是要加強…人權方面的政策。」

杜克未明確依抗議人士要求針對警政進行「改革」，但承諾會從事「轉型」。南美洲國家哥倫比亞人口5000萬，數十年來的武裝衝突、暴力鬥爭毒品走私，警察都是由國防部所管轄。

杜克說，他會設立一所人權局，並交由外部專家來領導。國防部聲明也說，將改善民眾的「投訴」的後續追蹤處理，進行訓練檢討，外加系統性地使用身分識別證和隨身攝影機。

國防部長莫拉諾（Diego Molano）告訴法新社說，目標是要確保「專業化，如此一來所有員警都受過人權與武力運用方面的訓練」。

首都波哥大（Bogota）與西南部城市卡利（Cali）近來社會動盪不安，泛美人權委員會（Inter-AmericanCommission on Human Rights）已抵達哥國，展開4天的評估工作。

哥國4月28日的街頭示威原本是抗議增稅，後來轉變成規模空前的反政府抗議活動。

哥倫比亞官方數據稱至少有61人在抗議行動中喪生，其中多數是平民，但也包括兩名警員。而非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）則說，根據「可靠通報」指有67人死亡。

政府代表與抗議領袖已舉行過多次會談，但至前為止都徒勞無功。

抗議人士要求杜克譴責警察濫用武力，並採取行動解決國內種種懸殊的不平等現象。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100607

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