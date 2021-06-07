COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

政院擴大防疫會議　三級警戒管制再延長兩週

政院擴大防疫會議　三級警戒管制再延長兩週
政院擴大防疫會議　三級警戒管制再延長兩週

健康醫療網

2021-06-07 15:01:01

【健康醫療網／編輯部整理】三級警戒管制再延長兩週！行政院發言人羅秉成7日表示，行政院長蘇貞昌今早召開行政院擴大防疫會議，會中由指揮中心報告上週全球與國內疫情發展、國內各項醫療量能，疫苗施打規劃以及由各部會報告各項防疫作業執行狀況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
三級警戒管制再延長兩週　至6月28

針對目前疫情仍未穩定，蘇貞昌院長在審酌各部會意見後，凝聚共識並做出裁示：延長全國的三級警戒管制，為期兩週至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假，相關措施由陳時中指揮官於今日下午指揮中心例行記者會中宣布。蘇院長表示，因應三級管制，請教育部做好大學指考的相關防疫規劃，包括試務人員的疫苗接種、試場的分流等政策，也要配合指揮中心並妥為對外説明。

日本捐贈124萬劑AZ疫苗　優先給75歲以上長者

蘇貞昌院長表示，來自日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，本週完成檢驗封緘後就能開始配撥施打，基於降低重症機率，這次保留很大部分優先提供給75歲以上長者、養護機構和洗腎患者等，由於大部分都已經有個人資料，也請衛福部提供指引規定給地方政府造冊，以利接種作業。

苗栗電子廠移工群聚感染　嚴格防疫管理

針對這次苗栗有電子廠移工發生幾起群聚感染，蘇院長表示，防疫管理上應該嚴格要求，除了協助各縣市的篩檢作業之外，移工居住環境的管理、移工的健康監測、利用LINE@群組以及翻譯人員幫忙確診或隔離移工的關懷和照顧等，都請勞動部和內政部務必配合做好。

蘇貞昌院長表示，過去一年多，感謝各部會的通力合作，讓臺灣的疫情能守住一年多，成為世界上少數能正常生活還保有高度經濟成長國家。現在變種病毒更加強悍，本土疫情升溫，各部會應該負起責任，當指揮中心的後盾，主動幫忙解決問題。



資料來源：健康醫療網 政院擴大防疫會議　三級警戒管制再延長兩週

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
47.33%52.67%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.96%70.04%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
69.89%30.11%
2021-06-05-2021-06-08

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.49%95.51%
2021-06-04-2021-06-07
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
即時
推薦閱讀