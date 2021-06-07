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針對目前疫情仍未穩定，蘇貞昌院長在審酌各部會意見後，凝聚共識並做出裁示：延長全國的三級警戒管制，為期兩週至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假，相關措施由陳時中指揮官於今日下午指揮中心例行記者會中宣布。蘇院長表示，因應三級管制，請教育部做好大學指考的相關防疫規劃，包括試務人員的疫苗接種、試場的分流等政策，也要配合指揮中心並妥為對外説明。
日本捐贈124萬劑AZ疫苗 優先給75歲以上長者
蘇貞昌院長表示，來自日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，本週完成檢驗封緘後就能開始配撥施打，基於降低重症機率，這次保留很大部分優先提供給75歲以上長者、養護機構和洗腎患者等，由於大部分都已經有個人資料，也請衛福部提供指引規定給地方政府造冊，以利接種作業。
苗栗電子廠移工群聚感染 嚴格防疫管理
針對這次苗栗有電子廠移工發生幾起群聚感染，蘇院長表示，防疫管理上應該嚴格要求，除了協助各縣市的篩檢作業之外，移工居住環境的管理、移工的健康監測、利用LINE@群組以及翻譯人員幫忙確診或隔離移工的關懷和照顧等，都請勞動部和內政部務必配合做好。
蘇貞昌院長表示，過去一年多，感謝各部會的通力合作，讓臺灣的疫情能守住一年多，成為世界上少數能正常生活還保有高度經濟成長國家。現在變種病毒更加強悍，本土疫情升溫，各部會應該負起責任，當指揮中心的後盾，主動幫忙解決問題。
資料來源：健康醫療網 政院擴大防疫會議 三級警戒管制再延長兩週
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