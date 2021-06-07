疫情即時／全國各級學校停課到暑假！取消期末考成績怎麼算？教育部解答
Heho健康
2021-06-07 17:01:30
台灣本土疫情持續嚴重，全國三級警戒延期到 6 月 28 日，教育部長潘文忠也表示，因應三級警戒延長，全國各級學校及公私立幼兒園第二學期直接停課到 7 月 2 日，也就是直接停課到暑假；除了繼續維持居家線上學習之外，期末考、學期成績評量等，也會改採「多元評量」的方式來進行。
潘文忠表示，現在主要會被影響的有以下幾點：
針對學期成績評量的部分，潘文忠表示，要請各校採取「從寬認定」的原則，可以用不同的方式來打成績，如果學校有一些不同意見，可以依照原有的行政程序來開行政會議、教學會議、課程發展會議等，斟酌調整成績評量的方式，但務求「同一年級、同一科目」的學生都要有一致性。
- 學期成績評量。
- 本屆指考，以及下一屆高中繁星入學等。
針對指考的部分，也將考試日期延期到 7 月 28~30 日，比較不會有不公平的疑慮。繁星入學的部分，也跟學期成績評量一樣，要維持「同一年級、同一科目」的學生的一致性。不過這個比較複雜，下午會提供指引給各地方教育局（處）來參考。
文、圖／盧映慈
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 疫情即時／全國各級學校停課到暑假！取消期末考成績怎麼算？教育部解答
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