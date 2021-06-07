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199元的小盒裝內含8隻炸雞、299元大盒包裝內含12隻炸雞，無論大盒或小盒，通通可挑選兩種不同口味！5月29日起，連續17天，只要再加1元，現場直接加送一盒韓式炸雞，等於200元就可以爽吃16隻韓式炸雞！銅盤邀請大家團結抗疫，窩在家好好安心嗑炸雞，一起守護台灣！
「經典原味炸雞」的金黃酥脆外皮和多汁口感是不敗美味；「主廚秘醬炸雞」酥脆和鹹香夾雜的好滋味絕對不容錯過；「雪花起司炸雞」在香甜多汁雞腿肉上撒上香濃的帕瑪森起司粉，堆疊出鹹、甜、香交織的美妙滋味，每一口都讓人允指回味；
「洋蔥白醬炸雞」咕溜滑口的濃郁白醬，搭配新鮮爽口洋蔥，拌上酥脆炸雞，清爽甜味讓人愛不釋口，愈吃愈開胃；一口咬下「韓式辣醬炸雞」，濃郁辣香直接在嘴中爆衝，勁辣滋味絕對不容錯過；「柚香糖醋炸雞」淡淡的柚香和酸甜滋味則是最討女生喜愛。
除了口味多元，銅盤精選的六種韓式炸雞特別強調「通通都是腿」，怎麼吃都過癮！另推出「免進賣場 專人送上車」服務，即日起到6月14日，只要一通電話，免下車取餐，由專人協助將料理直接送上車。在家享用美味，讓全家大小吃得更安心！
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銷魂韓式炸雞系列
售價：
小盒$199/盒(內含8隻炸雞，可任選兩種口味)
大盒$299/盒(內含12隻炸雞，可任選兩種口味)
六款口味：1.雪花起司炸雞 2.洋蔥白醬炸雞 3.韓式辣醬炸雞4.主廚秘醬炸雞 5.經典原味炸雞 6.柚香糖醋炸雞
【銅盤─守護台灣 加1元多一盒活動】
活動時間：2021/5/29－2021/6/14
活動內容：活動期間，外帶銷魂韓式炸雞一盒，加1元直接再贈送一盒。
注意事項：
1. 優惠僅限買大送大，買小送小。
2. 本優惠僅接受現金支付。
3. 本優惠不得與其他優惠合併使用。
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∥銅盤 門店資訊∥
※松山(CITYLINK松山貳號店) ：台北市松山區市民大道六段131號3F/ (02)2748-0588
※台北統一時代(統一時代百貨)：台北市信義區忠孝東路五段8號7F/(02)2345-2788
※嘉義秀泰(嘉義秀泰廣場) ：嘉義市西區國華里文化路299號3F/ (05)228-2988
※高雄草衙(大魯閣草衙道) ：高雄市前鎮區中山四路100號2F/ (07)791-5988
原文出處 : ReadyGo 消費快訊｜全台唯一！銅盤六款銷魂韓式炸雞 通通+1元再多一盒
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