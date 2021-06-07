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針對移工管理措施，勞動部頒布相關指引，為加強防疫，廠區只要有一名員工確診，就要做匡列職場密切接觸者等疫調；若有分等不同廠區，其他廠區未發生疫情的時候，在分艙分流及產線移工跟住宿地點，不得任意變動。移工有50人以上的宿舍，正在進行全國實地訪查，預計6月9日全數完成，共計1168家。
關於補貼，王安邦說明，居家隔離宿舍降載成一人一室，補助每位移工1000元；另外宿舍人數降載，如8人一間減為4人一間，則會朝房間數進行計算，各縣市防疫旅館價格不同，這部分的補貼金額還沒確定。王安邦強調，希望盡量補貼，以減少這部分負擔。至於補助是給公司還是移工？指揮中心指揮官陳時中則補充，「移工的薪水照發」。
掌握京元電全數移工電話 關懷專線每日聯繫
苗栗京元電子目前移工全數停工，王安邦表示勞動部昨天已啟動關懷機制，除了進駐通譯人員與移工溝通，也播放四國語言廣播，並提供防疫包，讓他們在情緒及心理獲得支持。勞動部也已全數掌握2000位移工電話，每天會定期聯絡。同時成立「Line@移點通」，邀請移工加入，每天發布指揮中心宣布的重大防疫措施、疫情行為及疫情狀態，同時針對防疫提醒定時推播。
企業設置快篩？ 富邦金控率先成立
各界呼籲增設快篩，醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前全台已有106間快篩站，最多的是高雄市33間、南投縣20間、新北市14間、台中市13間，澎湖縣8間、台北市6間、連江縣5間、台東縣2間，及苗栗縣、台南市、屏東縣、新竹市、花蓮縣皆各1間。以上均為提供抗原快篩的各縣市篩檢站，但不一定每天提供服務，以縣市公布服務情形為準。
富邦金控成立「富邦篩檢站」，依風險評估員工進行快篩，預估篩檢量能可達每月1萬人次，目前規劃設置3個月。有媒體詢問是否強制企業設置快篩站？陳時中回應，雖然企業快篩指引已經出爐，但並未考慮強制企業設置快篩站，快篩只是企業監測員工健康狀態所做的一種方法。目前也正在研擬鼓勵廠商進口快篩試劑，讓民眾在家也可以自己快篩，擴大篩檢量能。
八大工商團體高層優先打疫苗？ 符合75歲以上條件可
近日傳出八大工商團體高層納接種對象，引起民眾熱議，對此陳時中鄭重否認，強調絕無針對8大工商團體高層優先接種，但除非這些高層符合75歲以上，或者住在長照機構中就可施打。
資料來源：健康醫療網 杜絕移工群聚感染 勞動部：廠區1名確診即要疫調
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