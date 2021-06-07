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個案分布地區以新北市82例最多，其次為台北市60 例，苗栗縣45例，彰化縣8例，新竹市、桃園市、澎湖縣及基隆市各3例，宜蘭縣、嘉義縣、屏東縣及新竹縣各1例。今日新增本土案例數降低，苗栗縣單日新增個案數也減少為第三位，陳時中表示案例數確實看起來較少，但不排除與假日篩檢數較低有關，呼籲民眾勿輕忽。
全國學校停課至7/2 指考延期至7/28
同時宣布第三級警戒第二度延長至6月28日，各項強化措施將持續落實。教育部長潘文忠則表示，學生確診數達430位，為避免防疫風險升高，全國各級學校、公私立幼兒園，停止到校上課，延長至7月2日休業式止，等於直接放暑假，課輔班、補習班也停止到7月2日。線上教學支援及學校（含幼兒園）的照顧支援持續提供，12歲以下幼童家長也可請防疫照顧假。
110學年度大學指定科目考試，將延期至7月28日（三）至7月30日（五）辦理，原訂111學測試辦考試取消，大考中心另提供紙本練習卷。潘文忠說明，為確保考生與試務人員健康，指考將調降每間試場人數至20人，確保考生間距達1.5公尺以上，試務人員優先施打疫苗，以最高防疫規格進行試務規劃。
同時也要求各大學避免要求學生離宿舍返鄉。高中以下新生報到，盡量以線上、傳真、郵寄、電話等通訊方式辦理為原則，避免到場報到。
死亡個案中60歲以上佔九成 多半發病後8-14天內死亡
由於死亡個案持續增加中，專家諮詢小組召集人張上淳表示，有些個案的確是確診之後很快就出狀況，目前正請昆陽實驗室加速對病毒的基因檢測，對基因序列探討。從5月11日起的200多位死亡狀況，60歲以上死亡率佔了91.5%，大部分為發病後8-14天死亡，約40%，發病3天內死亡的約18%。將加速讓患者能早點到醫院去，比較多密集監測避免死亡。
醫療應變組副組長羅一鈞則說明，長照機構包含長照護理、精神照護、復健、社福機構，應稱為安養照護機構較為洽當，總共64家有確診個案，其中包含居家服務單位，共有48位工作人員確診、服務對象146位確診，工作人員有171人無法上班，確診情形有趨緩。目前死亡個案數總計248位，其中11位是來自安養機構。
資料來源：健康醫療網 死亡個案中九成為60歲以上 三級再延長、學生直接放暑假
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