34歲藝人陳零九染疫！年輕確診比例攀升至25%，醫指３關鍵。

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胸腔內科/黃軒醫師指出，年輕人確診率其實在國外一直是名列前茅，據美國CDC資訊顯示，18~24歲是染疫人數最高的族群，次高為14~17歲，第三高的是35~54歲，年輕人確診的比例在國外一直是居高不下。而會有如此現象是有原因的，在台灣也不會例外，雖從國情來看，台灣年輕族群對自由的觀念有所約束、防疫的意識較高，排名會有所變化，但還是得了解當中最主要的關鍵：英國變種病毒的特性對年輕人的影響。
黃軒醫師指出，新冠病毒為求生存演變成英國變種病毒，成了2021年最主要流行的病毒之一，也是本次台灣所流行的主要病毒，其最大的特色就在於降低了重症及致死能力、大幅提高了傳撥能力，各國學者皆認為傳撥率已增加了高達40%~70%。
以往的病毒致死能力高，宿主死亡較快，對病毒生存相較不利。演化後的英國變種病毒，使得宿主多為輕症、無症狀，更能帶著病毒四處傳播。而每個人的病毒承載量不同，撐得過去的宿主，繼續帶著病毒四處傳撥，病毒過多或身體承載不了的宿主便會出現重症或死亡，包括年輕人。整體而言，雖然致死能力下降，但病毒在保有一定殺傷力的同時提升了傳染力，也讓宿主能承載更多病毒，讓病毒變得更有利生存，不至於走向滅絕，變向的提升了傳染、重症、致死機率。
年輕確診３大致命危機，包括免疫力過強！
黃軒醫師指出，年輕人免疫力強，多為無症狀、輕症，但卻也正因如此，有很高的機率出現免疫力過強，傷及自身的情況，也就是所謂的「免疫風暴」。當病毒侵犯人體，免疫細胞會為了抵抗病毒而群起反攻，出現防衛過當情形。這將引起全傷性的傷害，提升各個器官衰竭的風險，包括了心肌功能障礙的「心臟猝死」。
另一方面，年輕人容易猝死的原因，還有個與免疫風暴相反的問題，關鍵在於基因缺損。日前荷蘭研究發現，易猝死的年輕人及母親身上都有出現X染色體TLR7的異常現象，這類族群在受到新冠病毒感染時，將無法刺激免疫系統與病毒抗衡，在無法抵禦的情況下直接敗下陣導致猝死。
除此之外，年輕人的致死風險也包括了日前受到關注的「隱形缺氧」（快樂缺氧），隱形缺氧不論是無症狀或輕症患者都可能出現，患者往往會在不自覺的情況下，血液中的帶氧濃度越來越低，情況加劇時，病情往往急轉直下，患者甚至還沒發現便猝死在家中。
別再觀望疫苗早施打，日常防疫同樣不可少！
近日日本、美國紛紛支援疫苗給台灣，黃軒醫師表示，雖當前疫苗還是以提供第一線防疫人員為主，年輕族群尚未列入最主要的施打族群，但日後疫苗充足之際，就應盡早施打，切勿再觀望，一來保護自己，二來盡早達到全體免疫的效果。
黃軒醫師提醒，台灣疫情不再像一年前還有本錢觀望疫苗作挑選，所有疫苗都會有一定的風險，但不打疫苗僅是讓自己持續暴露在高風險的致命危機下，全民共同拚施打率是這場病毒戰役的致勝關鍵。在施打疫苗前，還是再三呼籲，戴好口罩、勤洗手、多消毒、避免不必要的碰觸和移動等，以利保護自身安全。
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