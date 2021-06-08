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防疫生活如何維持健康身心？　醫師教五撇步

防疫生活如何維持健康身心？　醫師教五撇步
防疫生活如何維持健康身心？　醫師教五撇步

健康醫療網

2021-06-08 11:31:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】國內防疫第三級警戒延長，讓許多人謹慎防疫，遵守減少外出等防疫策略，但時間一久，加上面對每天不同的資訊來源，難免心中備感壓力，甚至有些人出現焦慮、失眠、緊張等情緒表現，影響生活品質。衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強指出，面對防疫生活，想讓自己維持健康的最佳狀態，不妨可掌握五個撇步，幫助自己恢復自我身心調適。

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找到適合紓壓方式　降低身心焦慮程度

首先，每天定時關心疫情資訊，但應適可而止即可，減少讓自己觀看不必要的資訊，避免因傳遞非經證實的資訊導致無謂的擔憂。張自強主任說明，其次則是找到適合自己的紓壓方式，像自我放鬆、冥想、聽音樂或找到適當的人說話等方式，都能幫助降低身心焦慮程度，持續維持防疫生活。

防疫生活宅在家　更需維持平日生活習慣

張自強主任解釋，防疫生活，許多人開始居家辦公外，孩子們也因為停課待在家裡，這時更需維持與建立平日的生活習慣、作息，並可重新檢視生活，與孩子一起規劃每一天的時間安排；第四招則維持運動習慣，像是簡單瑜珈或室內散步，也可以搭配遊戲App，每天抽出半小時運動，也能幫助提升免疫力。

樂觀迎向防疫生活　遠離焦慮情緒

最後，則可透過媒介維持社交互動，尤其分隔兩地的家人或朋友，這時更需要彼此的互相鼓勵與關心，建議可透過電話或Line等通訊維繫感情。張自強主任呼籲，透過五撇步，讓自己，樂觀迎向防疫生活，面對疫情的壓力，做足自我身心調適，就不怕焦慮情緒找上門。



資料來源：健康醫療網 防疫生活如何維持健康身心？　醫師教五撇步

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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