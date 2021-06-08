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新台幣 185 萬元起 2022 年式 BMW X1 Deluxe Edition 豪華版正式在台上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-08 12:55:40

BMW 總代理汎德今日 6/4 推出 2022 年式 X1 車系，全面加入 Deluxe Edition 豪華版的名稱，引進動力與建議售價分別是 sDrive18i (新台幣 185 萬元起) 及 sDrive20i (新台幣 209 萬元起)。

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2022 年式 X1 Deluxe Edition 豪華版在標準配備 xLine 豪華風格套件，內含 xLine 專屬前後銀色下護板、銀色水箱護罩、銀色前進氣壩飾條、銀色車側飾條、xLine 專屬 18 吋 Y 輻式輪圈、Sensatec 皮質內裝及 BMW 字樣前車門門檻，另外也搭載全景式電動玻璃天窗、雙前座電動腰靠及後座折疊式專用桌，而 sDrive20i 車型更升級雙前座跑車座椅，座艙採用 Fine-wood 橡木紋含銀色飾條。

除此之外，2022 年式 X1 Deluxe Edition 豪華版也擁有 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，包含主動防撞輔助系統與行人偵測、車道偏離警示、駕駛注意力輔助與自動停車輔助功能，另外也具備 10.25 吋中控觸控螢幕，搭配無線 Apple CarPlay 整合系統、BMW智能衛星導航車況抬頭顯示器。

動力配置方面，汎德引進的 2022 年式 X1 均為前輪驅動，其中 sDrive18i 採用 1,499cc 直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 Steptronic 7 速雙離合器自手排變速系統，可輸出 136hp 最大馬力及 220Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 9.7 秒完成；至於 sDrive20i 則採用 1,999cc 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 Steptronic 運動化 7 速雙離合器自手排變速系統，可輸出 178hp 最大馬力及 280Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 7.6 秒完成。

現行 X1 車系屬於 2019 年 5 月推出之代號 F48 LCI 的第二代小改款車型，國內市場於該年 10 月 9 日正式推出，當時捨棄了柴油動力，僅保留 sDrive18i 及 sDrive20i 兩款汽油動力，如今在售價不變的情況下針對配備進行升級，有助於提高產品吸引力。

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