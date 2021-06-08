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Chevrolet 推出 Bolt / Bolt EUV 電動車警用套件

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-08 12:55:40

Chevrolet 日前針對旗下純電動車 Bolt / Bolt EUV 車系推出 Special Service Vehicle (SSV) 特種車輛專用的警用車套件，擬提供執法單位轉換電動車的新選擇。不過據 GM 官方表示，Bolt / Bolt EUV 警用車僅適用於偵查或者巡邏執勤使用。

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Chevrolet Bolt 車系首次於 2016 年 10 月登場，並於 2021 年 2 月推出第二代車型，同時帶來全新衍生的 Bolt EUV 跨界休旅板本。據了解，這次 Chevrolet 提供 Bolt / Bolt EUV 的 Special Service Vehicle (SSV) 特種車輛專用的警用套件，為對應警用閃燈以及無線電需求，搭載兩組額外的電路系統，分別為 20 安培與 30 安培，並提供監測模式，開啟後將減少車外與內部的光源降低夜間辨識度。另外，為便利單位後續的管理，這組警用車套件也提供了六組備用鑰匙。

在配備表現方面，SSV 套件包含代號為 RPO code 5W4 套件，提供 16 吋鐵圈 (P205/55 R16)、電動駕駛腰靠、8 向電動駕駛座調整等，安全配備方面也有車道偏移警示、車道維持輔助、自動遠光燈與追蹤距離指示等。

Chevrolet 表示選擇 Bolt SSV 車型將有助於降低車隊養護與燃料成本，Bolt EV 在充滿一次電後可以行駛 259 英里 (417 公里)，而 Bolt EUV SSV 則可以行駛 247 英里 (398 公里) ，兩款車型的最高時速都可以達到 93mph (150km/h)。

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