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Toyota Corolla Cross No.012 ---- 前座使用表現

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-08 12:55:40

Toyota Corolla Cross 於汽油豪華車型以上(含 Hybrid) 標準配備皮質座椅，並可以選擇紅色或者黑色內裝，提供不同氛圍的車室感受。

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Corolla Cross 的座椅造型與 Altis 相似，座椅厚實且縫線作工紮實，皮質透氣性優異，能有效避免長途行駛久坐造成的不適，提供水準之上的乘坐舒適度，可惜的是前座駕駛電動調整功能僅在 Hybrid 旗艦才能享有。空間部分對於一般成年男性來說相當足夠，而在進出上下車時也明確感受到便利性，可以很輕鬆地入座。

 
前座椅面約有 48 公分的長度。
前座椅的調整介面位於椅墊外側，最前端為乘坐高度調整，向上拉則提昇，反之亦然，第二支拉桿為椅背傾斜調整，向上拉起後搭配身體向前後傾斜即可完成設定，至於座椅前後滑動則是拉起椅墊前端下方拉桿，再以腿部及臀部帶動座墊，即可完成前後調整，使用簡易便利，也可快速調整至所需坐姿。根據本站實測，Corolla Cross 前座椅面約有 48 公分的長度，椅背可在 84.9 度~136.1 度之間進行傾斜調整，也可進行前後滑移調整，滿足不同身形成人入座的需求。

Corolla Cross 椅背可在 84.9 度~136.1 度之間進行傾斜調整，也可進行前後滑移調整，滿足不同身形成人入座的需求。
本周車輛使用方面，大多數都由小七哥來代步行駛為主，期間也數次由編輯部駕駛進行試車動態拍攝，100% 於雙北市區行駛，未行駛高速公路。油量繼前次加滿油後，尚存約半桶油，因此油耗表現將在下回揭曉。

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