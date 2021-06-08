日產純電休旅預售開始　Nissan Ariya limited 限定特仕車日本市場登場

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Nissan Ariya 首度於 2019 年東京車展以概念車之姿亮相，並於 2020 年 7 月推出量產車型，如同概念車的設計展現前衛科技感，並且搭載品牌諸多先進科技，包含此次在日本市場推出 limited 特仕車型，都將 ProPilot 2.0 和 ProPilot Remote Parking 等最新駕駛輔助技術列為標配。
這次日本市場預售的 limited 特仕車型，除提供 5 種車色選擇外，消費者亦可以選擇 2 種限量車色，包含黑色車頂搭配酒紅或者香檳金色，同時 19 吋鋁圈也將採用專屬的金色塗裝搭配。
內裝方面，以「ま（ma）」為概念採取日式簡潔的豪華設計，大幅度減少實體按鍵、冷氣出風口隱藏於中控台內，空調介面也全數採用平面電容觸控，操作時透過震動回饋賦予實體按鍵的觸感。
limited 特仕車型除了 12.3 吋全數位儀表與 12.3 吋娛樂系統，亦提供全景玻璃天窗 (含電動起閉傾斜和開啟，電動伸縮遮陽板與遙控功能)、Nappa 真皮座椅(灰藍色)、BOSE Premium Sound System 10 顆喇叭音響、Ariya LED 發光字樣門檻飾板與專屬踏墊等專屬配備。
動力表現上，Ariya 提供 2 組電池系統，較小的為 B6 車型採用 66kWh 電池組；B9 車型則升級為 91kWh 的容量，且均可以選擇 4WD 或者 e-4ORCE(4WD) 使車系共有 4 個等級的搭配。
2WD 車型為前驅設定，B6 2WD 最大輸出值為 160kW (215hp)、300Nm；B9 2WD 則是 178kW (238hp)、300Nm、e-4ORCE(4WD) 為雙馬達控制，B6 4WD 具備 250kW 最大出力( 335hp) 與 540Nm 最大扭力；B9 4WD 則提升至 290kW (388hp) 與 600Nm。
續航表現部分，根據原廠提供的 WLTC 規範測試之下，B6 2WD 為 450 公里、B9 2WD 為 610 公里；B6 4WD 為 430 公里、B9 4WD 為 580 公里。此外，根據驅動方式不同，行李廂空間則各別有 466L (2WD) / 408L (AWD) 的表現。