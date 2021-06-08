Ford Kuga ST-Line No.035 ---- 實用的動態行車模式切換系統

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第三代國產 Ford Kuga 全車系均標準配備動態行車模式切換系統，透過位於中央鞍座上的單顆按鈕，便可循環切換正常 (標準)、省油 / Eco、運動、防滑、雪地 & 沙地共 5 種模式，對應路況不同的行駛需求。動態行車模式切換系統可調整電子動力輔助向系統的輔助力道及轉向感，也可調整電子節流閥控制，改變油門踩踏時的反應，而變速箱換檔的時機也會依據模式改變，AWD 車型所搭載的四輪驅動系統也可依照模式改變扭力分配情形。
在預設情況下，發動 Kuga 後便會進入正常 (標準) 模式，油門反應、換檔時機、轉向輔助及四輪驅動系統都會在最適中的狀態，對應多數市區、高速或山路行駛狀態均可勝任。按下位於中央鞍座上的模式切換按鈕後，便可開始切換模式，在省油 / Eco 模式中，踩下油門後的加速感受會降低，變速箱也會盡可能提早換檔，並維持在前輪驅動模式，減少燃油消耗。
如需熱血操駕，可切入運動模式，此模式會增強油門踩踏後的反應，且變速箱不僅延後換檔時機，也會儘量保持在較高的轉速域，以提供更隨傳隨到的加速力道，另外轉向系統的輔助力道也會下降，使方向盤更為重手。
除了常用的正常 (標準)、省油 / Eco 及運動模式之外，Kuga 也提供適用於越野或不良路面情形的防滑及雪地 / 沙地模式，在防滑模式當中，Kuga 會改變油門踏板踩踏後的輸出線性，也會降低驅動輪轉速敏感度，並且增加 ESP 電子式車身動態穩定系統的介入程度，讓循跡性有所提昇，在溼地路面時有更高的操控性。
若切入雪地 / 沙地模式，Kuga 會調整變速箱換檔邏輯，並改變油門踩踏後的反應，也會降低 ESP 電子式車身動態穩定系統的介入程度，使輪胎保持一定的驅動力道，即便輪胎會在雪地或沙地等低摩擦力路面中輪流打滑，但當部分輪胎獲取較高抓地力時，Kuga 仍可緩緩前進。總結來說，Kuga ST-Line 原先的動力與底盤配置已具備相當良好的行路性，搭配動態行車模式切換系統如虎添翼，增進了駕馭樂趣與地形適應能力。
本週使用情形方面，Kuga ST-Line 主要由小七哥本人駕駛，自前一次加滿 95 無鉛汽油之後，適逢疫情期間大幅減少不必要之移動，均於台北市區內短途行駛，累積行駛 114.3 公里後添加 25.4 公升的 98 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 4.5km/L。