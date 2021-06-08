【油價公告】中油、台塑宣布明(07)日起國內汽油調漲 0.2 元、柴油調漲 0.2 元
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2021-06-08 12:55:40
台灣中油台灣中油公司宣布自明（7）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升24.4元。
台灣中油表示，本週受經濟合作暨發展組織(OECD) 調高全球經濟成長率、北半球進入夏季用油旺季等因素影響，帶動國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶69.45美元，較前週67.47美元上漲1.98美元，新臺幣兌美元匯率升值0.159元，國內油價依公式計算漲幅為1.88%。按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.8元及1.5元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.2元，應調未調之0.6元及1.3元皆由台灣中油吸收。
台塑石化台塑石油表示，本週國際油價受到石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)看好全球原油需求復甦，維持原訂增產計畫，加上伊朗與美國核協議談判進程緩慢等因素影響，促使油價上漲。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2021年6月7日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.2元/公升，柴油批售價格0.2元/公升。